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https://ria.ru/20201117/sverkhderzhava-1585046748.html
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы
Критерием сверхдержавы является военная мощь, позволяющая уничтожить любую страну за считанные часы, – и Россия подходит под это определение, считает известный... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:30
2020-11-17T17:30
россия
виктор мураховский
барак обама
сша
безопасность
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Критерием сверхдержавы является военная мощь, позволяющая уничтожить любую страну за считанные часы, – и Россия подходит под это определение, считает известный военный эксперт Виктор Мураховский.Так он прокомментировал мнение экс-президента США Барака Обамы. Тот написал в своей новой книге, что Россию некорректно называть сверхдержавой, так как у нее слишком мало военных баз."Критерий можно любой выбрать, когда ты пишешь книгу. Можно по валовому внутреннему продукту … Можно по доходу на душу населения, можно по размеру территории. Критериев обозвать сверхдержавой множество на вкус автора … Но реально это военная мощь, конечно, и возможность сокрушить противника", - сказал Мураховский РИА Новости.Китай же, отметил Мураховский, в развитии ядерных вооружений не собирается приближаться к потенциалу США и России, остановившись на уровне "стратегической достаточности".Говоря о российских военных базах за рубежом, эксперт согласился с тем, что их количество стоит увеличить, чтобы Военно-морской флот РФ мог присутствовать в любых регионах мира."Мы в Восточном Средиземноморье сейчас имеем такую возможность благодаря базе Тартус в Сирии. В Индийском океане мы утратили такую возможность, сейчас она опять появляется, подписали соглашение с Суданом. На Тихом океане, конечно, хорошо бы во Вьетнаме базу восстановить, а также в Атлантике, на Кубе. Тогда мы будем на основных океанских театрах присутствовать", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201117/obama-1584982366.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sudan-1584910289.html
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россия, виктор мураховский, барак обама, сша, безопасность

Эксперт ответил Обаме, отказавшему России в статусе сверхдержавы

17:30 17.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterПоследняя президентская пресс-конференция Барака Обамы
Последняя президентская пресс-конференция Барака Обамы - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Критерием сверхдержавы является военная мощь, позволяющая уничтожить любую страну за считанные часы, – и Россия подходит под это определение, считает известный военный эксперт Виктор Мураховский.
Так он прокомментировал мнение экс-президента США Барака Обамы. Тот написал в своей новой книге, что Россию некорректно называть сверхдержавой, так как у нее слишком мало военных баз.
"Критерий можно любой выбрать, когда ты пишешь книгу. Можно по валовому внутреннему продукту … Можно по доходу на душу населения, можно по размеру территории. Критериев обозвать сверхдержавой множество на вкус автора … Но реально это военная мощь, конечно, и возможность сокрушить противника", - сказал Мураховский РИА Новости.

По его оценке, в мире сейчас "есть только две сверхдержавы – США и Россия". Они способны "уничтожить любую другую страну целиком, сокрушить, стереть просто с лица Земли".

Китай же, отметил Мураховский, в развитии ядерных вооружений не собирается приближаться к потенциалу США и России, остановившись на уровне "стратегической достаточности".
Президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Обама рассказал об общении с Путиным и Медведевым в своей книге
Говоря о российских военных базах за рубежом, эксперт согласился с тем, что их количество стоит увеличить, чтобы Военно-морской флот РФ мог присутствовать в любых регионах мира.
"Мы в Восточном Средиземноморье сейчас имеем такую возможность благодаря базе Тартус в Сирии. В Индийском океане мы утратили такую возможность, сейчас она опять появляется, подписали соглашение с Суданом. На Тихом океане, конечно, хорошо бы во Вьетнаме базу восстановить, а также в Атлантике, на Кубе. Тогда мы будем на основных океанских театрах присутствовать", - отметил собеседник агентства.
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РоссияВиктор МураховскийБарак ОбамаСШАБезопасность
 
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