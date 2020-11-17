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На Ставрополье собрали более 45 тысяч тонн винограда
На Ставрополье собрали более 45 тысяч тонн винограда
Более 45 тысяч тонн винограда собрали в этом году на Ставрополье, что на 3 тысячи тонн больше показателей прошлого года, сообщает министерство сельского... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:24
2020-11-17T11:24
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Более 45 тысяч тонн винограда собрали в этом году на Ставрополье, что на 3 тысячи тонн больше показателей прошлого года, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского краяВсего с площади 3945 гектаров собраны более 45 тысяч тонн при средней урожайности 114,2 центнера с гектара. В сравнении с прошлым годом урожай янтарной ягоды вырос на 3 тысячи тонн. Всего в уборочной страде приняли участие 28 виноградарских организаций, отмечает Минсельхоз. Ведомство уточняет: столовых сортов собраны более 2,5 тысячи тонн, технических - более 42,5 тысячи. Сахаристость винограда составила 18 - 20%. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслава Дридигера, лидерами сбора традиционно стали хозяйства Буденовского, Левокумского и Благодарненского районов.Минсельхоз отмечает, что наравне с крупными предприятиями виноградарством в крае активно занимаются и крестьянско-фермерские хозяйства. По площадям и валовому сбору винограда в стране Ставрополье находится на четвертом месте. Это стало возможным благодаря господдержке федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", составляющей около 80% от затрат на закладку и уходные работы.Среди столовых сортов наиболее популярны Восторг, Августин, Кодрянка, Мускат Ливадия, Аркадия, Кардинал, Восторг Атлант, Кишмиш лучистый, Надежда АЗОС и другие. Среди технических сортов - Левокумский устойчивый, Первенец Магарача, Подарок Магарача, Совиньон-Блан. Технические сорта практически в полном объеме перерабатываются предприятиями края.
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РИА Новости
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ставропольский край

На Ставрополье собрали более 45 тысяч тонн винограда

11:24 17.11.2020
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГроздь винограда во время на Праздника Винограда в интерактивном парке "Викинг" в селе Перевальное Симферопольского района
Гроздь винограда во время на Праздника Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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СТАВРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Более 45 тысяч тонн винограда собрали в этом году на Ставрополье, что на 3 тысячи тонн больше показателей прошлого года, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Всего с площади 3945 гектаров собраны более 45 тысяч тонн при средней урожайности 114,2 центнера с гектара. В сравнении с прошлым годом урожай янтарной ягоды вырос на 3 тысячи тонн. Всего в уборочной страде приняли участие 28 виноградарских организаций, отмечает Минсельхоз.
На Ставрополье расширяют площади виноградников - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 14:26
На Ставрополье расширяют площади виноградников
Ведомство уточняет: столовых сортов собраны более 2,5 тысячи тонн, технических - более 42,5 тысячи. Сахаристость винограда составила 18 - 20%.
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслава Дридигера, лидерами сбора традиционно стали хозяйства Буденовского, Левокумского и Благодарненского районов.
Минсельхоз отмечает, что наравне с крупными предприятиями виноградарством в крае активно занимаются и крестьянско-фермерские хозяйства. По площадям и валовому сбору винограда в стране Ставрополье находится на четвертом месте. Это стало возможным благодаря господдержке федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", составляющей около 80% от затрат на закладку и уходные работы.
Среди столовых сортов наиболее популярны Восторг, Августин, Кодрянка, Мускат Ливадия, Аркадия, Кардинал, Восторг Атлант, Кишмиш лучистый, Надежда АЗОС и другие.
Среди технических сортов - Левокумский устойчивый, Первенец Магарача, Подарок Магарача, Совиньон-Блан. Технические сорта практически в полном объеме перерабатываются предприятиями края.
 
Ставропольский край
 
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