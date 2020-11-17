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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201117/ssha-1584966785.html
Раскол в США сохранится и после инаугурации, считает эксперт
Раскол в США сохранится и после инаугурации, считает эксперт
Раскол в американском обществе сохранится и после вступления в должность нового президента США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:09
2020-11-17T12:09
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
российский совет по международным делам
высшая школа экономики (вшэ)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Раскол в американском обществе сохранится и после вступления в должность нового президента США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов."В США ни в декабре (после голосования выборщиков – ред.), ни в январе (после инаугурации нового президента) ничего не изменится: раскол сохранится, интенсивность политической борьбы сохранится", - сказал он в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, "этот раскол никуда не исчезнет в ближайшие четыре года" и к следующим выборам президента, "скорее всего, Америка выйдет еще более расколотой"."Американское общество расколото так, как оно не было расколото со времен предыдущей гражданской войны", - пояснил он.В свою очередь, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что публичные политические разногласия в США в отличие от других стран – обычное дело."Запас прочности этой системы недооценивать не стоит, он достаточно высокий", - подчеркнул он.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.
https://ria.ru/20201116/narusheniya-1584764043.html
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дональд трамп, российский совет по международным делам, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, сша, в мире

Раскол в США сохранится и после инаугурации, считает эксперт

12:09 17.11.2020
 
© REUTERS / Erin ScottБелый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© REUTERS / Erin Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Раскол в американском обществе сохранится и после вступления в должность нового президента США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.
"В США ни в декабре (после голосования выборщиков – ред.), ни в январе (после инаугурации нового президента) ничего не изменится: раскол сохранится, интенсивность политической борьбы сохранится", - сказал он в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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По словам эксперта, "этот раскол никуда не исчезнет в ближайшие четыре года" и к следующим выборам президента, "скорее всего, Америка выйдет еще более расколотой".
"Американское общество расколото так, как оно не было расколото со времен предыдущей гражданской войны", - пояснил он.
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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В свою очередь, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что публичные политические разногласия в США в отличие от других стран – обычное дело.
"Запас прочности этой системы недооценивать не стоит, он достаточно высокий", - подчеркнул он.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.
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Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампРоссийский совет по международным деламВысшая школа экономики (ВШЭ)Джо БайденСШАВ мире
 
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