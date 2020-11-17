https://ria.ru/20201117/ssha-1584966785.html

Раскол в США сохранится и после инаугурации, считает эксперт

Раскол в США сохранится и после инаугурации, считает эксперт

Раскол в американском обществе сохранится и после вступления в должность нового президента США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:09

2020-11-17T12:09

2020-11-17T12:09

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

российский совет по международным делам

высшая школа экономики (вшэ)

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Раскол в американском обществе сохранится и после вступления в должность нового президента США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов."В США ни в декабре (после голосования выборщиков – ред.), ни в январе (после инаугурации нового президента) ничего не изменится: раскол сохранится, интенсивность политической борьбы сохранится", - сказал он в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, "этот раскол никуда не исчезнет в ближайшие четыре года" и к следующим выборам президента, "скорее всего, Америка выйдет еще более расколотой"."Американское общество расколото так, как оно не было расколото со времен предыдущей гражданской войны", - пояснил он.В свою очередь, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что публичные политические разногласия в США в отличие от других стран – обычное дело."Запас прочности этой системы недооценивать не стоит, он достаточно высокий", - подчеркнул он.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.

https://ria.ru/20201116/narusheniya-1584764043.html

https://ria.ru/20201116/klinton-1584727122.html

https://ria.ru/20201116/bayden-1584902470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, российский совет по международным делам, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, сша, в мире