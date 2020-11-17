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В Москве пройдет российско-арабский бизнес форум
В Москве пройдет российско-арабский бизнес форум
"Сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Возможности для торговли и инвестиций". Такова тема форума, который пройдет 18 ноября 2020 года под... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:42
2020-11-17T10:42
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 ноя - АНО “Российско-Арабский Деловой Совет”. "Сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Возможности для торговли и инвестиций". Такова тема форума, который пройдет 18 ноября 2020 года под эгидой Российско-Арабского Делового Совета (РАДС) совместно с Союзом Арабских Палат и при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Российского экспортного центра. Масштабные деловые форумы и выставки Совет проводит на протяжении 17 лет. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой очередной деловой форум пройдет в онлайн-режиме. В качестве участников форума заявлены представители министерств сельского хозяйства, а также 14 дипломатических миссий России, Арабских стран и ЛАГ, отраслевые союзы и другие общественные организации, агрохолдинги и руководители крупных производителей продуктов питания. Цели и задачи форума в приветственном слове обозначат Жан-Марк Форе, лидер региональной программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (Египет), и Лут Оксана Николаевна, заместитель Министра сельского хозяйства РФ и Никишина Вероника Олеговна, Генеральный директор АО "Российский экспортный центр". В рамках форума будут проведены панельные сессии: "Продовольственная безопасность", "Торгово-экономические возможности", "Снятие торговых барьеров как эффективный инструмент стимулирования внешней торговли". Для российских агропродовольственной и пищевой отраслей этот форум представляет большой интерес по причине их стремительного развития в последние годы. Россия входит в десятку крупнейших экспортеров зерновых культур и является мировым лидером по экспорту пшеницы. В свою очередь, арабские страны импортируют примерно четверть всей выращиваемой в мире пшеницы. Россия экспортирует продукты животноводства с высокой добавленной стоимостью, достигнув значительного прогресса в качестве продукции за последние 10 лет. Согласно Российско-Арабский Деловой Совет مجلس االعمال الروسي العربي The Russian-Arab Business Council национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", к 2024 году Россия планирует нарастить объем несырьевого и неэнергетического экспорта. "Замедление роста экономики и углубление связи сырьевой зависимости ряда стран с продовольственной безопасностью оказывают негативное влияние на устойчивое продовольственное производство, - говорит Татьяна Гвилава, директор РАДС. – В этих условиях возрастает значимость продовольственной безопасности. Так, 21 января 2020 г. Президентом РФ был подписан указ "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ" с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Снятие торговых, таможенных и внутригосударственных нетарифных ограничений приведет к ускорению динамики торговых потоков, будет способствовать созданию стратегических альянсов и гарантировать непрерывные цепочки поставок для всех сторон. Наша цель - содействовать этим процессам". Приглашаем к участию в мероприятиях представителей российских деловых кругов и средств массовой информации.Регистрация на форум.По вопросам партнерства: E-mail, Тел.: +7 (495) 730-41-23Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы

В Москве пройдет российско-арабский бизнес форум

10:42 17.11.2020
 
© Фото : Российско-Арабский Деловой СоветРоссийско-Арабский Бизнес-Форум. Архивное фото
Российско-Арабский Бизнес-Форум. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Российско-Арабский Деловой Совет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - АНО “Российско-Арабский Деловой Совет”. "Сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Возможности для торговли и инвестиций". Такова тема форума, который пройдет 18 ноября 2020 года под эгидой Российско-Арабского Делового Совета (РАДС) совместно с Союзом Арабских Палат и при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Российского экспортного центра.
Масштабные деловые форумы и выставки Совет проводит на протяжении 17 лет. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой очередной деловой форум пройдет в онлайн-режиме. В качестве участников форума заявлены представители министерств сельского хозяйства, а также 14 дипломатических миссий России, Арабских стран и ЛАГ, отраслевые союзы и другие общественные организации, агрохолдинги и руководители крупных производителей продуктов питания. Цели и задачи форума в приветственном слове обозначат Жан-Марк Форе, лидер региональной программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (Египет), и Лут Оксана Николаевна, заместитель Министра сельского хозяйства РФ и Никишина Вероника Олеговна, Генеральный директор АО "Российский экспортный центр". В рамках форума будут проведены панельные сессии: "Продовольственная безопасность", "Торгово-экономические возможности", "Снятие торговых барьеров как эффективный инструмент стимулирования внешней торговли". Для российских агропродовольственной и пищевой отраслей этот форум представляет большой интерес по причине их стремительного развития в последние годы. Россия входит в десятку крупнейших экспортеров зерновых культур и является мировым лидером по экспорту пшеницы. В свою очередь, арабские страны импортируют примерно четверть всей выращиваемой в мире пшеницы. Россия экспортирует продукты животноводства с высокой добавленной стоимостью, достигнув значительного прогресса в качестве продукции за последние 10 лет. Согласно Российско-Арабский Деловой Совет مجلس االعمال الروسي العربي The Russian-Arab Business Council национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", к 2024 году Россия планирует нарастить объем несырьевого и неэнергетического экспорта. "Замедление роста экономики и углубление связи сырьевой зависимости ряда стран с продовольственной безопасностью оказывают негативное влияние на устойчивое продовольственное производство, - говорит Татьяна Гвилава, директор РАДС. – В этих условиях возрастает значимость продовольственной безопасности. Так, 21 января 2020 г. Президентом РФ был подписан указ "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ" с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Снятие торговых, таможенных и внутригосударственных нетарифных ограничений приведет к ускорению динамики торговых потоков, будет способствовать созданию стратегических альянсов и гарантировать непрерывные цепочки поставок для всех сторон. Наша цель - содействовать этим процессам".
Приглашаем к участию в мероприятиях представителей российских деловых кругов и средств массовой информации.
Регистрация на форум.
По вопросам партнерства: E-mail, Тел.: +7 (495) 730-41-23
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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