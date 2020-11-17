https://ria.ru/20201117/sochi-1584941888.html

В Сочи власти призывают туристов соблюдать меры безопасности по COVID-19

В Сочи власти призывают туристов соблюдать меры безопасности по COVID-19

Власти Сочи фиксируют большой поток туристов и работников на удаленке во время пандемии и призывают их соблюдать меры безопасности и режим повышенной готовности РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:47

2020-11-17T10:47

2020-11-17T10:47

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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Власти Сочи фиксируют большой поток туристов и работников на удаленке во время пандемии и призывают их соблюдать меры безопасности и режим повышенной готовности из-за коронавируса.Как написал в соцсетях мэр курорта Алексей Копайгородский, в городе наблюдается повышенный спрос на зимний отдых. Многие гостиницы зарезервированы на 90 процентов, некоторые уже полностью завершили продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в Сочи приедут гости из всех регионов России. Несмотря на весенние карантинные меры и поздний старт курортного сезона, с начала года в городе уже отдохнули около 4,7 миллиона человек. Так, в сентябре поток отдыхающих вырос до 918 тысяч человек, что на 119 процентов больше, чем годом ранее."Обращаюсь ко всем прибывающим в наш город. Вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае. В первую очередь, это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции", — написал Копайгородский.Он добавил, что в Сочи продолжается прирост постоянного населения. Семьи с детьми приезжают со всей страны: кто-то — на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены апартаменты. Особенно ярко это видно на примере школ."За первые два месяца нового учебного года число учеников в них выросло на тысячу. То есть 1 сентября в Сочи сели за парты 72 тысячи учеников, а 1 ноября их стало уже 73 тысячи. Это практически еще одна школа", — пояснил Копайгородский.Он привел данные, согласно которым на курорте за восемь месяцев пандемии, несмотря на большой поток туристов, зарегистрировано не много случаев заболевания коронавирусом. "Сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удается сдерживать распространение инфекции и не допускать ее очагов. За восемь месяцев пандемии при населении в 600 тысяч человек в Сочи было всего 1697 заболевших", — заявил Копайгородский.

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отели, новый год, отдых, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край