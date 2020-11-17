Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201117/sochi-1584941888.html
В Сочи власти призывают туристов соблюдать меры безопасности по COVID-19
В Сочи власти призывают туристов соблюдать меры безопасности по COVID-19
Власти Сочи фиксируют большой поток туристов и работников на удаленке во время пандемии и призывают их соблюдать меры безопасности и режим повышенной готовности РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:47
2020-11-17T10:47
отели
новый год
отдых
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_17234af49536123657d476ec1ac8a763.jpg
СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Власти Сочи фиксируют большой поток туристов и работников на удаленке во время пандемии и призывают их соблюдать меры безопасности и режим повышенной готовности из-за коронавируса.Как написал в соцсетях мэр курорта Алексей Копайгородский, в городе наблюдается повышенный спрос на зимний отдых. Многие гостиницы зарезервированы на 90 процентов, некоторые уже полностью завершили продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в Сочи приедут гости из всех регионов России. Несмотря на весенние карантинные меры и поздний старт курортного сезона, с начала года в городе уже отдохнули около 4,7 миллиона человек. Так, в сентябре поток отдыхающих вырос до 918 тысяч человек, что на 119 процентов больше, чем годом ранее."Обращаюсь ко всем прибывающим в наш город. Вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае. В первую очередь, это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции", — написал Копайгородский.Он добавил, что в Сочи продолжается прирост постоянного населения. Семьи с детьми приезжают со всей страны: кто-то — на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены апартаменты. Особенно ярко это видно на примере школ."За первые два месяца нового учебного года число учеников в них выросло на тысячу. То есть 1 сентября в Сочи сели за парты 72 тысячи учеников, а 1 ноября их стало уже 73 тысячи. Это практически еще одна школа", — пояснил Копайгородский.Он привел данные, согласно которым на курорте за восемь месяцев пандемии, несмотря на большой поток туристов, зарегистрировано не много случаев заболевания коронавирусом. "Сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удается сдерживать распространение инфекции и не допускать ее очагов. За восемь месяцев пандемии при населении в 600 тысяч человек в Сочи было всего 1697 заболевших", — заявил Копайгородский.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_03f3e60d9a747fc6f0dc5cd34dd228b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отели, новый год, отдых, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край

В Сочи власти призывают туристов соблюдать меры безопасности по COVID-19

10:47 17.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Власти Сочи фиксируют большой поток туристов и работников на удаленке во время пандемии и призывают их соблюдать меры безопасности и режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Как написал в соцсетях мэр курорта Алексей Копайгородский, в городе наблюдается повышенный спрос на зимний отдых. Многие гостиницы зарезервированы на 90 процентов, некоторые уже полностью завершили продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в Сочи приедут гости из всех регионов России. Несмотря на весенние карантинные меры и поздний старт курортного сезона, с начала года в городе уже отдохнули около 4,7 миллиона человек. Так, в сентябре поток отдыхающих вырос до 918 тысяч человек, что на 119 процентов больше, чем годом ранее.
"Обращаюсь ко всем прибывающим в наш город. Вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае. В первую очередь, это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции", — написал Копайгородский.
Он добавил, что в Сочи продолжается прирост постоянного населения. Семьи с детьми приезжают со всей страны: кто-то — на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удаленке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены апартаменты. Особенно ярко это видно на примере школ.
"За первые два месяца нового учебного года число учеников в них выросло на тысячу. То есть 1 сентября в Сочи сели за парты 72 тысячи учеников, а 1 ноября их стало уже 73 тысячи. Это практически еще одна школа", — пояснил Копайгородский.
Он привел данные, согласно которым на курорте за восемь месяцев пандемии, несмотря на большой поток туристов, зарегистрировано не много случаев заболевания коронавирусом. "Сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удается сдерживать распространение инфекции и не допускать ее очагов. За восемь месяцев пандемии при населении в 600 тысяч человек в Сочи было всего 1697 заболевших", — заявил Копайгородский.
Район Бо-Каап в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 08:00Туризм
Экзотика сафари и вино для Наполеона. Идеальный отпуск в ЮАР
 
ТуризмОтелиНовый годОтдыхКоронавирус в РоссииТуризмНовости - ТуризмСочиКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска
10:54В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
Лента новостейМолния