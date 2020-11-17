https://ria.ru/20201117/soboleznovaniya-1585058224.html
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:20
2020-11-17T18:20
2020-11-17T18:20
культура
умер роман виктюк
роман виктюк
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка.Ранее стало известно, что Виктюк скончался в Москве на 85-м году жизни."Не стало выдающегося режиссера и педагога Романа Григорьевича Виктюка. Его новаторские спектакли завоевали сердца миллионов зрителей. С большим мастерством он открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов. Создавал невероятную энергетику в зале. Соболезную всем, кто знал и любил Романа Григорьевича", — написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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умер роман виктюк, роман виктюк, сергей собянин, москва