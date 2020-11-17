https://ria.ru/20201117/soboleznovaniya-1585058224.html

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:20

2020-11-17T18:20

2020-11-17T18:20

культура

умер роман виктюк

роман виктюк

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка.Ранее стало известно, что Виктюк скончался в Москве на 85-м году жизни."Не стало выдающегося режиссера и педагога Романа Григорьевича Виктюка. Его новаторские спектакли завоевали сердца миллионов зрителей. С большим мастерством он открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов. Создавал невероятную энергетику в зале. Соболезную всем, кто знал и любил Романа Григорьевича", — написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585054965.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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