https://ria.ru/20201117/sneg-1584993598.html

Москвичей предупредили о дожде и снеге в четверг

Москвичей предупредили о дожде и снеге в четверг

Осадки в виде дождя, снега и мокрого снега прогнозируются в Москве ночью и в первой половине дня в четверг, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:51

2020-11-17T13:51

2020-11-17T13:51

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Осадки в виде дождя, снега и мокрого снега прогнозируются в Москве ночью и в первой половине дня в четверг, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сегодняшние свежие расчеты продемонстрировали, что все-таки происходит существенное столкновение между циклоническим образованием с запада и антициклоническим с востока. Всё-таки послезавтра, ночью в четверг, даже в первой половине дня, ложбина низкого давления "продавит" эту область высокого давления … В этой связи будет другой тип циркуляции и погоды", - рассказал Вильфанд."В Москве уже будет облачно и осадки, причем осадки в разном виде: в виде мокрого снега, в виде дождя, в виде снега, потому что температура около нулевой отметки и даже прогнозируются морозно-изморозевые отложения. Это ненадолго - ночью и в первой половине дня … В последующем температурный фон сильно меняться не будет: дневные - небольшие положительные, ночные - небольшие отрицательные. Существенных осадков не ожидается", - добавил он.

https://ria.ru/20201116/moskva-1584789907.html

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество