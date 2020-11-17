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Москвичей предупредили о дожде и снеге в четверг
Москвичей предупредили о дожде и снеге в четверг
Осадки в виде дождя, снега и мокрого снега прогнозируются в Москве ночью и в первой половине дня в четверг, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:51
2020-11-17T13:51
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Осадки в виде дождя, снега и мокрого снега прогнозируются в Москве ночью и в первой половине дня в четверг, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сегодняшние свежие расчеты продемонстрировали, что все-таки происходит существенное столкновение между циклоническим образованием с запада и антициклоническим с востока. Всё-таки послезавтра, ночью в четверг, даже в первой половине дня, ложбина низкого давления "продавит" эту область высокого давления … В этой связи будет другой тип циркуляции и погоды", - рассказал Вильфанд."В Москве уже будет облачно и осадки, причем осадки в разном виде: в виде мокрого снега, в виде дождя, в виде снега, потому что температура около нулевой отметки и даже прогнозируются морозно-изморозевые отложения. Это ненадолго - ночью и в первой половине дня … В последующем температурный фон сильно меняться не будет: дневные - небольшие положительные, ночные - небольшие отрицательные. Существенных осадков не ожидается", - добавил он.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Москвичей предупредили о дожде и снеге в четверг

13:51 17.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в медицинских масках на одной из улиц в Москве
Молодые люди в медицинских масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Осадки в виде дождя, снега и мокрого снега прогнозируются в Москве ночью и в первой половине дня в четверг, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сегодняшние свежие расчеты продемонстрировали, что все-таки происходит существенное столкновение между циклоническим образованием с запада и антициклоническим с востока. Всё-таки послезавтра, ночью в четверг, даже в первой половине дня, ложбина низкого давления "продавит" эту область высокого давления … В этой связи будет другой тип циркуляции и погоды", - рассказал Вильфанд.
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В Москве из-за аномально теплой погоды начали набухать почки вербы
"В Москве уже будет облачно и осадки, причем осадки в разном виде: в виде мокрого снега, в виде дождя, в виде снега, потому что температура около нулевой отметки и даже прогнозируются морозно-изморозевые отложения. Это ненадолго - ночью и в первой половине дня … В последующем температурный фон сильно меняться не будет: дневные - небольшие положительные, ночные - небольшие отрицательные. Существенных осадков не ожидается", - добавил он.
 
ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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