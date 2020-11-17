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Время прибытия скорой в Омске сократили до 99 минут
Время прибытия скорой в Омске сократили до 99 минут
Среднее время прибытия скорой помощи в Омске к больным пневмонией сократилось до 99 минут, сообщил губернатору Александру Буркову глава минздрава региона... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:27
2020-11-17T19:27
2020-11-17T19:27
омская область
здоровье - общество
александр бурков
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омск
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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Среднее время прибытия скорой помощи в Омске к больным пневмонией сократилось до 99 минут, сообщил губернатору Александру Буркову глава минздрава региона Александр Мураховский.Спустя 11 дней после назначения на пост главы минздрава Омской области Мураховский рассказал губернатору о тех управленческих решениях, которые он принял. Рабочая встреча Буркова и Мураховского состоялась во вторник 17 ноября.Министр рассказал Буркову, что на помощь участковым врачам выходят 115 автомобилей от правительства региона, мэрии и других ведомств. Но небольшой процент вызовов все равно приходится переносить на следующий день, потому что медики болеют - один врач в Омске обслуживает участок в 3,5 тысячи человек.Врачам в омских поликлиниках помогают 642 волонтёра и студента ОмГМУ (Омского государственного медуниверситета), а всего в системе здравоохранения сейчас занято более 900 студентов со всех факультетов этого вуза. Ординаторы и преподаватели университета работают и в ковидных стационарах, и в скорой помощи, и оказывают плановую амбулаторную медпомощь.Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, губернатор поручил минздраву региона не упускать из виду амбулаторную помощь и в ускоренном темпе готовить под приём больных санатории "Коммунальник" и "Мир" на случай ухудшения обстановки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости.
Среднее время прибытия скорой помощи в Омске
к больным пневмонией сократилось до 99 минут, сообщил губернатору Александру Буркову
глава минздрава региона Александр Мураховский.
Спустя 11 дней после назначения на пост главы минздрава Омской области Мураховский рассказал губернатору о тех управленческих решениях, которые он принял. Рабочая встреча Буркова и Мураховского состоялась во вторник 17 ноября.
"Мы практически обеспечиваем всю госпитализацию. Среднее время прибытия скорой по пневмонии - 99 минут. Не 20 минут, конечно, как в мирное время, но и не сутки-двое, и не пять часов. Вообще у нас 95 бригад скорой помощи, но на ходу только 76 экипажей. Тоже болеют", - приводит пресс-служба правительства Омской области слова Александра Мураховского.
Министр рассказал Буркову, что на помощь участковым врачам выходят 115 автомобилей от правительства региона, мэрии и других ведомств. Но небольшой процент вызовов все равно приходится переносить на следующий день, потому что медики болеют - один врач в Омске обслуживает участок в 3,5 тысячи человек.
Врачам в омских поликлиниках помогают 642 волонтёра и студента ОмГМУ (Омского государственного медуниверситета), а всего в системе здравоохранения сейчас занято более 900 студентов со всех факультетов этого вуза. Ординаторы и преподаватели университета работают и в ковидных стационарах, и в скорой помощи, и оказывают плановую амбулаторную медпомощь.
Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, губернатор поручил минздраву региона не упускать из виду амбулаторную помощь и в ускоренном темпе готовить под приём больных санатории "Коммунальник" и "Мир" на случай ухудшения обстановки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.