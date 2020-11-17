https://ria.ru/20201117/skoraya-1585070582.html

Время прибытия скорой в Омске сократили до 99 минут

Время прибытия скорой в Омске сократили до 99 минут

Среднее время прибытия скорой помощи в Омске к больным пневмонией сократилось до 99 минут, сообщил губернатору Александру Буркову глава минздрава региона... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:27

2020-11-17T19:27

2020-11-17T19:27

омская область

здоровье - общество

александр бурков

омская область

омск

общество

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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Среднее время прибытия скорой помощи в Омске к больным пневмонией сократилось до 99 минут, сообщил губернатору Александру Буркову глава минздрава региона Александр Мураховский.Спустя 11 дней после назначения на пост главы минздрава Омской области Мураховский рассказал губернатору о тех управленческих решениях, которые он принял. Рабочая встреча Буркова и Мураховского состоялась во вторник 17 ноября.Министр рассказал Буркову, что на помощь участковым врачам выходят 115 автомобилей от правительства региона, мэрии и других ведомств. Но небольшой процент вызовов все равно приходится переносить на следующий день, потому что медики болеют - один врач в Омске обслуживает участок в 3,5 тысячи человек.Врачам в омских поликлиниках помогают 642 волонтёра и студента ОмГМУ (Омского государственного медуниверситета), а всего в системе здравоохранения сейчас занято более 900 студентов со всех факультетов этого вуза. Ординаторы и преподаватели университета работают и в ковидных стационарах, и в скорой помощи, и оказывают плановую амбулаторную медпомощь.Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, губернатор поручил минздраву региона не упускать из виду амбулаторную помощь и в ускоренном темпе готовить под приём больных санатории "Коммунальник" и "Мир" на случай ухудшения обстановки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585068218.html

омская область

омск

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здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество