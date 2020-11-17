https://ria.ru/20201117/sergey-bezrukov-1585015235.html

Безруков признался, какую роль не сыграет никогда

Безруков признался, какую роль не сыграет никогда

Сергей Безруков в YouTube-программе "Честно говоря с Паулиной" признался, что никогда не сыграет "абсолютное зло", а образа Саши Белого уже нет, поэтому... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:57

2020-11-17T21:57

2020-11-17T22:12

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сергей Безруков в YouTube-программе "Честно говоря с Паулиной" признался, что никогда не сыграет "абсолютное зло", а образа Саши Белого уже нет, поэтому продолжения "Бригады" он не видит.Актер театра и кино уверен: роль в этом сериале была для него "лотерейным" билетом.Однако, рассказал Безруков, он "не заморозился". "Это был карт-бланш пойти дальше и не замыкаться на образе Саши Белого", – говорит Безруков. При этом он добавляет, что роли этой не стыдится.По словам актера, это была "страшная, противоречивая, порой, даже жуткая, но это история нашей страны". В продолжении "Бригады" Безруков сниматься, однако отказался, объяснив это, в том числе, тем, что "Саши Белого уже не существует в нашей жизни".Сейчас, считает актер, он уже больше ассоциируется не с образом бандита из "Бригады", а с песней "Отчего так в России березы шумят".Отвечая на вопрос о табу в кино, Безруков говорит, что есть сцены, которые "могут сыграть против тебя", и их он себе не позволит играть.Это, поясняет Безруков, "человек мечущийся, рефлексирующий, мучающийся", а вот абсолютное зло он играть точно не будет.Также актер признается, что есть роли, "которые могут сыграть против тебя". В их числе и роли, для которых по сценарию предусмотрены постельные сцены.В них, говорит Безруков, он не будет сниматься, в частности, потому, что задумывается: как отреагируют дети, если увидят отца в такой роли.

https://ria.ru/20200829/khudruki-1576479658.html

https://ria.ru/20200702/1573794496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, знаменитости, звезды, сергей безруков