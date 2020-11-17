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https://ria.ru/20201117/sergey-bezrukov-1585015235.html
Безруков признался, какую роль не сыграет никогда
Безруков признался, какую роль не сыграет никогда
Сергей Безруков в YouTube-программе "Честно говоря с Паулиной" признался, что никогда не сыграет "абсолютное зло", а образа Саши Белого уже нет, поэтому... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:57
2020-11-17T22:12
шоубиз
театр
знаменитости
звезды
сергей безруков
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сергей Безруков в YouTube-программе "Честно говоря с Паулиной" признался, что никогда не сыграет "абсолютное зло", а образа Саши Белого уже нет, поэтому продолжения "Бригады" он не видит.Актер театра и кино уверен: роль в этом сериале была для него "лотерейным" билетом.Однако, рассказал Безруков, он "не заморозился". "Это был карт-бланш пойти дальше и не замыкаться на образе Саши Белого", – говорит Безруков. При этом он добавляет, что роли этой не стыдится.По словам актера, это была "страшная, противоречивая, порой, даже жуткая, но это история нашей страны". В продолжении "Бригады" Безруков сниматься, однако отказался, объяснив это, в том числе, тем, что "Саши Белого уже не существует в нашей жизни".Сейчас, считает актер, он уже больше ассоциируется не с образом бандита из "Бригады", а с песней "Отчего так в России березы шумят".Отвечая на вопрос о табу в кино, Безруков говорит, что есть сцены, которые "могут сыграть против тебя", и их он себе не позволит играть.Это, поясняет Безруков, "человек мечущийся, рефлексирующий, мучающийся", а вот абсолютное зло он играть точно не будет.Также актер признается, что есть роли, "которые могут сыграть против тебя". В их числе и роли, для которых по сценарию предусмотрены постельные сцены.В них, говорит Безруков, он не будет сниматься, в частности, потому, что задумывается: как отреагируют дети, если увидят отца в такой роли.
https://ria.ru/20200829/khudruki-1576479658.html
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театр, знаменитости, звезды, сергей безруков

Безруков признался, какую роль не сыграет никогда

21:57 17.11.2020 (обновлено: 22:12 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сергей Безруков в YouTube-программе "Честно говоря с Паулиной" признался, что никогда не сыграет "абсолютное зло", а образа Саши Белого уже нет, поэтому продолжения "Бригады" он не видит.
Актер театра и кино уверен: роль в этом сериале была для него "лотерейным" билетом.
Однако, рассказал Безруков, он "не заморозился". "Это был карт-бланш пойти дальше и не замыкаться на образе Саши Белого", – говорит Безруков. При этом он добавляет, что роли этой не стыдится.
По словам актера, это была "страшная, противоречивая, порой, даже жуткая, но это история нашей страны". В продолжении "Бригады" Безруков сниматься, однако отказался, объяснив это, в том числе, тем, что "Саши Белого уже не существует в нашей жизни".
Сейчас, считает актер, он уже больше ассоциируется не с образом бандита из "Бригады", а с песней "Отчего так в России березы шумят".
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 23:02Культура
Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
Отвечая на вопрос о табу в кино, Безруков говорит, что есть сцены, которые "могут сыграть против тебя", и их он себе не позволит играть.

"Маньяки, насильники, убийцы, – перечисляет актер недопустимые для него роли, но при этом добавляет, что "демонический персонаж возможен".

Это, поясняет Безруков, "человек мечущийся, рефлексирующий, мучающийся", а вот абсолютное зло он играть точно не будет.
Также актер признается, что есть роли, "которые могут сыграть против тебя". В их числе и роли, для которых по сценарию предусмотрены постельные сцены.
В них, говорит Безруков, он не будет сниматься, в частности, потому, что задумывается: как отреагируют дети, если увидят отца в такой роли.
Кадр из видео в инстаграм-аккаунте Сергея Безрукова - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
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Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок "Бригады"
 
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