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Лавров заявил об усилении курса Германии на сдерживание России
Лавров заявил об усилении курса Германии на сдерживание России
В Берлине усиливается курс на сдерживание России, непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес РФ становятся обыденными для ФРГ, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:19
2020-11-17T13:20
россия
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
германия
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Берлине усиливается курс на сдерживание России, непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес РФ становятся обыденными для ФРГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи"Ранее он заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.
https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html
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россия, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, германия, в мире

Лавров заявил об усилении курса Германии на сдерживание России

13:19 17.11.2020 (обновлено: 13:20 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Берлине усиливается курс на сдерживание России, непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес РФ становятся обыденными для ФРГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи"

"Остается нереализованным и масштабный потенциал российско-германских связей. В Берлине усиливается курс на сдерживание России – непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в наш адрес становятся обыденным инструментарием внешней политики ФРГ", - указал Лавров.

Ранее он заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
Рейхстаг - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 07:53
В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 21:32
Захарова обвинила Германию в демагогии по делу Навального
 
РоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзГерманияВ мире
 
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