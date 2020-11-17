https://ria.ru/20201117/sderzhivanie-1584983932.html

Лавров заявил об усилении курса Германии на сдерживание России

Лавров заявил об усилении курса Германии на сдерживание России

В Берлине усиливается курс на сдерживание России, непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес РФ становятся обыденными для ФРГ, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:19

2020-11-17T13:19

2020-11-17T13:20

россия

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

германия

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Берлине усиливается курс на сдерживание России, непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес РФ становятся обыденными для ФРГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи"Ранее он заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.

https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584563947.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, германия, в мире