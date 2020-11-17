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Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС
Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС
Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Евросоюза, реакция будет "адекватной и очень чувствительной", заявил во вторник... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:31
2020-11-17T13:45
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Евросоюза, реакция будет "адекватной и очень чувствительной", заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей."Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС… Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров. Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - приводит слова Макея Sputnik Белоруссия.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивания журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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евросоюз, белоруссия, в мире

Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС

13:31 17.11.2020 (обновлено: 13:45 17.11.2020)
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Евросоюза, реакция будет "адекватной и очень чувствительной", заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.
"Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС… Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров. Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - приводит слова Макея Sputnik Белоруссия.
Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивания журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.
Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.
Сотрудники правоохранительных органов у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на Площади перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 12:43Протесты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
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