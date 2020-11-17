Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС
13:31 17.11.2020 (обновлено: 13:45 17.11.2020)
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Евросоюза, реакция будет "адекватной и очень чувствительной", заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.
"Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС… Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров. Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - приводит слова Макея Sputnik Белоруссия.
Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивания журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.
Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.