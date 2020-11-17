https://ria.ru/20201117/samolet-1584978526.html
Летевший в Москву самолет сел в Тюмени из-за самочувствия пассажира
Летевший в Москву самолет сел в Тюмени из-за самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Тюмени из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:55
2020-11-17T12:55
2020-11-17T12:55
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
новосибирск
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Тюмени из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Рощино"."Рейс S7 2508, следовавший из Новосибирска в Москву, сел к нам в 11.35 (9.35 мск). Причина - ухудшения состояния здоровья пассажира на борту самолета. Наши сотрудники аэропорта оказали первичную помощь, а далее уже госпитализировали в больницу Тюмени для установления дальнейшего диагноза и причины ухудшения состояния", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что из Тюмени в пункт назначения "Домодедово" самолет вылетел в 12.35 (10.35 мск).
https://ria.ru/20201116/medved-1584789094.html
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домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, новосибирск, тюмень, происшествия