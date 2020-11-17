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Россотрудничество будет сглаживать споры в русскоязычной диаспоре
Россотрудничество будет сглаживать споры в русскоязычной диаспоре
Россотрудничество считает одним из приоритетов в работе минимизацию споров внутри российской диаспоры, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:39
2020-11-17T15:39
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россотрудничество считает одним из приоритетов в работе минимизацию споров внутри российской диаспоры, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков.По его словам, "есть особенность у нашей русскоязычной диаспоры - она очень конфликтная"."Мы знаем огромное количество стран, к сожалению, где внутри русскоязычной диаспоры происходят постоянно споры, склоки", - отметил Примаков на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Примаков возглавил Россотрудничество в июне. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены". Он говорил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, общество

Россотрудничество будет сглаживать споры в русскоязычной диаспоре

15:39 17.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Русской гуманитарной миссии Евгений Примаков во время обсуждения итогов выборов президента РФ. 19 марта 2018
Генеральный директор Русской гуманитарной миссии Евгений Примаков во время обсуждения итогов выборов президента РФ. 19 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россотрудничество считает одним из приоритетов в работе минимизацию споров внутри российской диаспоры, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков.
По его словам, "есть особенность у нашей русскоязычной диаспоры - она очень конфликтная".
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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"Мы знаем огромное количество стран, к сожалению, где внутри русскоязычной диаспоры происходят постоянно споры, склоки", - отметил Примаков на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Наша работа направлена в том числе на то, чтобы минимизировать подобные проявления. Наши представители должны быть очень хорошими дипломатами, чтобы примирять наших соотечественников. Мы не слишком хорошо себя чувствуем, чтобы еще внутри себя грызться, этого не должно быть", - подчеркнул он, добавив, что это одно из приоритетных направлений в работе обновленного Россотрудничества.
Примаков возглавил Россотрудничество в июне. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены". Он говорил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.
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