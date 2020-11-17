https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1585017742.html

Россотрудничество будет сглаживать споры в русскоязычной диаспоре

Россотрудничество будет сглаживать споры в русскоязычной диаспоре

Россотрудничество считает одним из приоритетов в работе минимизацию споров внутри российской диаспоры, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:39

2020-11-17T15:39

2020-11-17T15:39

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россотрудничество считает одним из приоритетов в работе минимизацию споров внутри российской диаспоры, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков.По его словам, "есть особенность у нашей русскоязычной диаспоры - она очень конфликтная"."Мы знаем огромное количество стран, к сожалению, где внутри русскоязычной диаспоры происходят постоянно споры, склоки", - отметил Примаков на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Примаков возглавил Россотрудничество в июне. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены". Он говорил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.

https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1585003266.html

https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1584986536.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, общество