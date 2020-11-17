https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1585003266.html
Россотрудничество сосредоточится на работе в Ближнем зарубежье
Россотрудничество сосредоточится на работе в Ближнем зарубежье
Россотрудничество сосредоточится на работе в Ближнем зарубежье путем перераспределением ресурсов, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:31
2020-11-17T14:31
2020-11-17T14:31
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россотрудничество сосредоточится на работе в Ближнем зарубежье путем перераспределением ресурсов, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков."Приоритет по работе с Ближним зарубежьем обозначен в концепции внешней политики России, мы собираемся его реализовать путем перераспределения наших ресурсов", - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Как это будет делаться, это другой вопрос - где-то есть ставки, которые можно перенести, где-то невелики наши бюджеты, которые можно перенести на работу в СНГ", - отметил Примаков.Примаков возглавил Россотрудничество в июне. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".Примаков ранее сообщил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.
https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1584986536.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, общество