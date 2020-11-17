https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1584983612.html
Примаков рассказал о финансовых проблемах Россотрудничества
Примаков рассказал о финансовых проблемах Россотрудничества
У Россотрудничества серьезные финансовые проблемы, ресурсы ограничены, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:17
2020-11-17T13:17
2020-11-17T13:49
евгений примаков (россотрудничество)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_0:279:3072:2007_1400x0_80_0_0_b37619fa80debffca3d8026193e7b680.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. У Россотрудничества серьезные финансовые проблемы, ресурсы ограничены, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков."Да, у нас тяжелые финансовые проблемы, мы признаем это, такие обстоятельства сейчас. Думаю, у нас сейчас мало ведомств, в которых не было бы тех или иных ограничений в ресурсах", - сказал Примаков в ходе онлайн-пресс конференции в МИА "Россия сегодня".Примаков возглавил Россотрудничество в июне. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".Примаков ранее сообщил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.
https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1584986536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_ed9e7ad0a00b0d1bfd1b9ed93f039fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество