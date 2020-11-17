https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1584983612.html

Примаков рассказал о финансовых проблемах Россотрудничества

Примаков рассказал о финансовых проблемах Россотрудничества

У Россотрудничества серьезные финансовые проблемы, ресурсы ограничены, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:17

2020-11-17T13:17

2020-11-17T13:49

евгений примаков (россотрудничество)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. У Россотрудничества серьезные финансовые проблемы, ресурсы ограничены, заявил глава федерального агентства Евгений Примаков."Да, у нас тяжелые финансовые проблемы, мы признаем это, такие обстоятельства сейчас. Думаю, у нас сейчас мало ведомств, в которых не было бы тех или иных ограничений в ресурсах", - сказал Примаков в ходе онлайн-пресс конференции в МИА "Россия сегодня".Примаков возглавил Россотрудничество в июне. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".Примаков ранее сообщил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.

https://ria.ru/20201117/rossotrudnichestvo-1584986536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество