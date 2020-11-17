https://ria.ru/20201117/rosgvardiya-1585016614.html

Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак

Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак

Военнослужащие Национальной гвардии России теперь будут носить нагрудный знак, следует из приказа директора ведомства Виктора Золотова. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:33

2020-11-17T15:33

2020-11-17T16:46

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии России теперь будут носить нагрудный знак, следует из приказа директора ведомства Виктора Золотова.Нагрудной знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75х60 миллиметров и состоит из трех частей: основание, накладки в виде геральдического знака - эмблемы Нацгвардии и накладки с "условным номером воинской части" (детали не уточняются).Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, минувшем летом вступил в силу закон, обязывающий росгвардейцев представляться – ранее такой нормы не было, что порождало конфликты. Эта обязанность распространяется не на всех сотрудников, а только на тех, кто выполняет схожие с полицейскими функции - например патрулирует улицы, проверяет документы и так далее.Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире, которого летом прошлого года остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать.Впоследствии в Росгвардии объяснили, что хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться, там рекомендуют делать это во избежание конфликтов.В 2011 году нагрудные знаки с личными номерами были утверждены в МВД РФ для сотрудников патрульно-постовой службы, ДПС, участковых и так далее. Как и росгвардейцы, они также обязаны представляться.

https://ria.ru/20201031/chenchik-1582475517.html

https://ria.ru/20201009/rosgvardiya-1579022599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество