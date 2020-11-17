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Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак
Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак
Военнослужащие Национальной гвардии России теперь будут носить нагрудный знак, следует из приказа директора ведомства Виктора Золотова. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:33
2020-11-17T16:46
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии России теперь будут носить нагрудный знак, следует из приказа директора ведомства Виктора Золотова.Нагрудной знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75х60 миллиметров и состоит из трех частей: основание, накладки в виде геральдического знака - эмблемы Нацгвардии и накладки с "условным номером воинской части" (детали не уточняются).Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, минувшем летом вступил в силу закон, обязывающий росгвардейцев представляться – ранее такой нормы не было, что порождало конфликты. Эта обязанность распространяется не на всех сотрудников, а только на тех, кто выполняет схожие с полицейскими функции - например патрулирует улицы, проверяет документы и так далее.Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире, которого летом прошлого года остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать.Впоследствии в Росгвардии объяснили, что хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться, там рекомендуют делать это во избежание конфликтов.В 2011 году нагрудные знаки с личными номерами были утверждены в МВД РФ для сотрудников патрульно-постовой службы, ДПС, участковых и так далее. Как и росгвардейцы, они также обязаны представляться.
https://ria.ru/20201031/chenchik-1582475517.html
https://ria.ru/20201009/rosgvardiya-1579022599.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество

Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак

15:33 17.11.2020 (обновлено: 16:46 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии России теперь будут носить нагрудный знак, следует из приказа директора ведомства Виктора Золотова.
"Нагрудный знак … предназначен для личной идентификации военнослужащих Национальной гвардии, участвующих в охране общественного порядка…, а также выполняющих задачи по охране важных государственных объектов", - говорится в положении в нагрудном знаке.
Нагрудной знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75х60 миллиметров и состоит из трех частей: основание, накладки в виде геральдического знака - эмблемы Нацгвардии и накладки с "условным номером воинской части" (детали не уточняются).
Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Сергей Ченчик - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Кроме того, минувшем летом вступил в силу закон, обязывающий росгвардейцев представляться – ранее такой нормы не было, что порождало конфликты. Эта обязанность распространяется не на всех сотрудников, а только на тех, кто выполняет схожие с полицейскими функции - например патрулирует улицы, проверяет документы и так далее.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире, которого летом прошлого года остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать.
Впоследствии в Росгвардии объяснили, что хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться, там рекомендуют делать это во избежание конфликтов.
В 2011 году нагрудные знаки с личными номерами были утверждены в МВД РФ для сотрудников патрульно-постовой службы, ДПС, участковых и так далее. Как и росгвардейцы, они также обязаны представляться.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
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