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Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер вызвался помочь им деньгами
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер вызвался помочь им деньгами
Рэпер Эльмин Гулиев, в наркотическом опьянении сбивший пешеходов в центре Москвы, вызвался помочь им деньгами на лечение, для чего попросил выпустить его из... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:27
2020-11-17T17:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рэпер Эльмин Гулиев, в наркотическом опьянении сбивший пешеходов в центре Москвы, вызвался помочь им деньгами на лечение, для чего попросил выпустить его из СИЗО.Как следует из видеозаписи с заседания, распространенной пресс-службой Таганского суда Москвы, Гулиев просил не продлять ему срок заключения и заменить его домашним арестом."До ареста я занимался продажей песен артистам и ремонтом телефонов на дому. Это то, что могло принести финансовую поддержку, которую я смог бы направить на лечение и восстановление пострадавших. Это явно лучше, чем ничего не делать, это хоть какие-то деньги. Я очень сильно виноват… я очень хотел бы доказать, что все понял, я хочу попробовать помочь", - заявил он.Судья, однако, не внял его доводам и оставил рэпера под стражей.ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, а одной женщине оторвало лодыжку.Экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Гулиеву, содержащемуся в СИЗО с 23 сентября, грозит до семи лет лишения свободы.
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Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов
Автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка в центре столицы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.
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60
москва, происшествия

Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер вызвался помочь им деньгами

17:27 17.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рэпер Эльмин Гулиев, в наркотическом опьянении сбивший пешеходов в центре Москвы, вызвался помочь им деньгами на лечение, для чего попросил выпустить его из СИЗО.
Как следует из видеозаписи с заседания, распространенной пресс-службой Таганского суда Москвы, Гулиев просил не продлять ему срок заключения и заменить его домашним арестом.
"До ареста я занимался продажей песен артистам и ремонтом телефонов на дому. Это то, что могло принести финансовую поддержку, которую я смог бы направить на лечение и восстановление пострадавших. Это явно лучше, чем ничего не делать, это хоть какие-то деньги. Я очень сильно виноват… я очень хотел бы доказать, что все понял, я хочу попробовать помочь", - заявил он.
Судья, однако, не внял его доводам и оставил рэпера под стражей.
ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, а одной женщине оторвало лодыжку.
Экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.
Гулиеву, содержащемуся в СИЗО с 23 сентября, грозит до семи лет лишения свободы.
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