https://ria.ru/20201117/rakety-1585075065.html

Разработку двигателей возвращаемых крылатых ракет начали в Королеве

Разработку двигателей возвращаемых крылатых ракет начали в Королеве

Специалисты Конструкторского бюро химического машиностроения имени Исаева начали разрабатывать двигатели для возвращаемых крылатых ракет "Крыло-СВ". За проект... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:01

2020-11-17T20:01

2020-11-17T20:01

новости подмосковья

фонд перспективных исследований

московская область (подмосковье)

королев

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Специалисты Конструкторского бюро химического машиностроения имени Исаева начали разрабатывать двигатели для возвращаемых крылатых ракет "Крыло-СВ". За проект взялись в новой лаборатории Фонда перспективных исследований, сообщил телеканал "360".Отмечается, что двигатель может получить название "Вихрь". Проект начали реализовывать еще несколько лет назад. Разрабатывать демонстратор стали в феврале нынешнего года. Летные испытания планируется провести в начале 2023 года. По словам экспертов, первый полноценный пуск поможет принять решение о создании ракеты. Демонстратор будет размером в одну треть от оригинала.Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что Конструкторское бюро имени Исаева является одним из профильных предприятий наукограда Королев."КБ – одно из ведущих предприятий России в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и ракетных двигателей малой тяги", – подчеркнула она.В настоящий момент в бюро трудятся уже более 730 специалистов.

московская область (подмосковье)

королев

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд перспективных исследований, московская область (подмосковье), королев