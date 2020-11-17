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https://ria.ru/20201117/rakety-1585075065.html
Разработку двигателей возвращаемых крылатых ракет начали в Королеве
Разработку двигателей возвращаемых крылатых ракет начали в Королеве
Специалисты Конструкторского бюро химического машиностроения имени Исаева начали разрабатывать двигатели для возвращаемых крылатых ракет "Крыло-СВ". За проект... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:01
2020-11-17T20:01
новости подмосковья
фонд перспективных исследований
московская область (подмосковье)
королев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Специалисты Конструкторского бюро химического машиностроения имени Исаева начали разрабатывать двигатели для возвращаемых крылатых ракет "Крыло-СВ". За проект взялись в новой лаборатории Фонда перспективных исследований, сообщил телеканал "360".Отмечается, что двигатель может получить название "Вихрь". Проект начали реализовывать еще несколько лет назад. Разрабатывать демонстратор стали в феврале нынешнего года. Летные испытания планируется провести в начале 2023 года. По словам экспертов, первый полноценный пуск поможет принять решение о создании ракеты. Демонстратор будет размером в одну треть от оригинала.Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что Конструкторское бюро имени Исаева является одним из профильных предприятий наукограда Королев."КБ – одно из ведущих предприятий России в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и ракетных двигателей малой тяги", – подчеркнула она.В настоящий момент в бюро трудятся уже более 730 специалистов.
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фонд перспективных исследований, московская область (подмосковье), королев

Разработку двигателей возвращаемых крылатых ракет начали в Королеве

20:01 17.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидИнженер-техник во время работы
Инженер-техник во время работы - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Специалисты Конструкторского бюро химического машиностроения имени Исаева начали разрабатывать двигатели для возвращаемых крылатых ракет "Крыло-СВ". За проект взялись в новой лаборатории Фонда перспективных исследований, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что двигатель может получить название "Вихрь". Проект начали реализовывать еще несколько лет назад. Разрабатывать демонстратор стали в феврале нынешнего года. Летные испытания планируется провести в начале 2023 года. По словам экспертов, первый полноценный пуск поможет принять решение о создании ракеты. Демонстратор будет размером в одну треть от оригинала.
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что Конструкторское бюро имени Исаева является одним из профильных предприятий наукограда Королев.
"КБ – одно из ведущих предприятий России в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и ракетных двигателей малой тяги", – подчеркнула она.
В настоящий момент в бюро трудятся уже более 730 специалистов.
 
Новости ПодмосковьяФонд перспективных исследованийМосковская область (Подмосковье)Королев
 
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