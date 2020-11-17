Онлайн-конференция по итогам исследования индустрии прямых продаж
25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам всероссийского исследования индустрии прямых продаж.
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Участники:
- президент Ассоциации прямых продаж Тамара ШОКАРЕВА;
- профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ольга ТРЕТЬЯК;
- управляющий директор компании "Амвэй" в России и Казахстане Ирина МЕНЬШИКОВА;
- вице-президент и глава региона Компании “Орифлэйм“ Россия и Беларусь, генеральный директор компании ”Орифлэйм” Россия Катрин АЛАКБАРОВ;
- независимый консультант по красоте компании "Мэри Кэй" Мария КУТЫРЕВА.
О ситуации в индустрии прямых продаж и перспективах ее развития расскажут эксперты, опираясь на итоги всероссийского исследования индустрии прямых продаж, проведенного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", и на опыт компаний, входящих в Ассоциацию прямых продаж.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Ассоциации прямых продаж Тамара ШОКАРЕВА;
- профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ольга ТРЕТЬЯК;
- управляющий директор компании "Амвэй" в России и Казахстане Ирина МЕНЬШИКОВА;
- вице-президент и глава региона Компании “Орифлэйм“ Россия и Беларусь, генеральный директор компании ”Орифлэйм” Россия Катрин АЛАКБАРОВ;
- независимый консультант по красоте компании "Мэри Кэй" Мария КУТЫРЕВА.
О ситуации в индустрии прямых продаж и перспективах ее развития расскажут эксперты, опираясь на итоги всероссийского исследования индустрии прямых продаж, проведенного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", и на опыт компаний, входящих в Ассоциацию прямых продаж.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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