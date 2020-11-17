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Онлайн-конференция по итогам исследования индустрии прямых продаж
Онлайн-конференция по итогам исследования индустрии прямых продаж
25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам всероссийского исследования индустрии прямых продаж.
2020-11-17T09:51
2020-11-17T09:51
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Ассоциации прямых продаж Тамара ШОКАРЕВА;- профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ольга ТРЕТЬЯК;- управляющий директор компании "Амвэй" в России и Казахстане Ирина МЕНЬШИКОВА;- вице-президент и глава региона Компании “Орифлэйм“ Россия и&nbsp;Беларусь, генеральный директор компании ”Орифлэйм”&nbsp;Россия&nbsp; Катрин АЛАКБАРОВ;- независимый консультант по красоте компании "Мэри Кэй" Мария КУТЫРЕВА.О ситуации в индустрии прямых продаж и перспективах ее развития расскажут эксперты, опираясь на итоги всероссийского исследования индустрии прямых продаж, проведенного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", и на опыт компаний, входящих в Ассоциацию прямых продаж.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам исследования индустрии прямых продаж

09:51 17.11.2020
 
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25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам всероссийского исследования индустрии прямых продаж.
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Участники:
- президент Ассоциации прямых продаж Тамара ШОКАРЕВА;
- профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ольга ТРЕТЬЯК;
- управляющий директор компании "Амвэй" в России и Казахстане Ирина МЕНЬШИКОВА;
- вице-президент и глава региона Компании “Орифлэйм“ Россия и Беларусь, генеральный директор компании ”Орифлэйм” Россия  Катрин АЛАКБАРОВ;
- независимый консультант по красоте компании "Мэри Кэй" Мария КУТЫРЕВА.

О ситуации в индустрии прямых продаж и перспективах ее развития расскажут эксперты, опираясь на итоги всероссийского исследования индустрии прямых продаж, проведенного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", и на опыт компаний, входящих в Ассоциацию прямых продаж.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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