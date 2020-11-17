https://ria.ru/20201117/pryamye-prodazhi-1584939465.html

Онлайн-конференция по итогам исследования индустрии прямых продаж

Онлайн-конференция по итогам исследования индустрии прямых продаж

25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам всероссийского исследования индустрии прямых продаж.

2020-11-17T09:51

2020-11-17T09:51

2020-11-17T09:51

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Ассоциации прямых продаж Тамара ШОКАРЕВА;- профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ольга ТРЕТЬЯК;- управляющий директор компании "Амвэй" в России и Казахстане Ирина МЕНЬШИКОВА;- вице-президент и глава региона Компании “Орифлэйм“ Россия и Беларусь, генеральный директор компании ”Орифлэйм” Россия Катрин АЛАКБАРОВ;- независимый консультант по красоте компании "Мэри Кэй" Мария КУТЫРЕВА.О ситуации в индустрии прямых продаж и перспективах ее развития расскажут эксперты, опираясь на итоги всероссийского исследования индустрии прямых продаж, проведенного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", и на опыт компаний, входящих в Ассоциацию прямых продаж.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы