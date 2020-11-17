https://ria.ru/20201117/proekty-1584992388.html

Рапота: совместных созидательных проектов должно быть как можно больше

Рапота: совместных созидательных проектов должно быть как можно больше

Реализация совместных созидательных проектов, которые приносят реальную пользу людям, создают комфортную среду для граждан России и Белоруссии, является лучшим... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:47

2020-11-17T13:47

2020-11-17T13:47

союзное государство

здоровье - общество

григорий рапота

белоруссия

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Реализация совместных созидательных проектов, которые приносят реальную пользу людям, создают комфортную среду для граждан России и Белоруссии, является лучшим аргументом против внешнего давления на Союзное государство, считает госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.Он выступил на онлайн-пресс-конференции в рамках проходящего в столице экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".Отвечая на вопрос о том, как противостоять внешнему давлению на союз России и Белоруссии и усилить его защиту на медийном поле, Рапота подчеркнул значимость социально-экономического развития."Это основной аргумент: мы должны экономически развиваться, социально. Должны видеть воочию то, что этот союз приносит пользу. То, что происходит в американском сенате, в Европейской комиссии, все эти нападки – это постоянно действующие враждебные нам факторы. Они всегда были, есть и будут. Это как вирус: он существует, но умение ему противостоять – уже иммунное свойство организма. Мы должны этот иммунитет в себе выработать. Я вижу его в том, чтобы мы развивались экономически", — убежден госсекретарь.Он подчеркнул, что созидательная совместная деятельность – это основной тезис Союзного государства."Поэтому созидательных проектов должно быть как можно больше. Я говорю об объединении усилий россиян и белорусов для создания важных для жизни проектов – в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий, медицины. То, что ощутимо, значимо для людей, что дает рабочие места, возможность развития интеллектуальных способностей. Вот это важно", — сказал Рапота.

https://ria.ru/20200828/rapota-1576438141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, григорий рапота, белоруссия