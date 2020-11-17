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Рапота: совместных созидательных проектов должно быть как можно больше
Рапота: совместных созидательных проектов должно быть как можно больше
Реализация совместных созидательных проектов, которые приносят реальную пользу людям, создают комфортную среду для граждан России и Белоруссии, является лучшим... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:47
2020-11-17T13:47
2020-11-17T13:47
союзное государство
здоровье - общество
григорий рапота
белоруссия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Реализация совместных созидательных проектов, которые приносят реальную пользу людям, создают комфортную среду для граждан России и Белоруссии, является лучшим аргументом против внешнего давления на Союзное государство, считает госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.Он выступил на онлайн-пресс-конференции в рамках проходящего в столице экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".Отвечая на вопрос о том, как противостоять внешнему давлению на союз России и Белоруссии и усилить его защиту на медийном поле, Рапота подчеркнул значимость социально-экономического развития."Это основной аргумент: мы должны экономически развиваться, социально. Должны видеть воочию то, что этот союз приносит пользу. То, что происходит в американском сенате, в Европейской комиссии, все эти нападки – это постоянно действующие враждебные нам факторы. Они всегда были, есть и будут. Это как вирус: он существует, но умение ему противостоять – уже иммунное свойство организма. Мы должны этот иммунитет в себе выработать. Я вижу его в том, чтобы мы развивались экономически", — убежден госсекретарь.Он подчеркнул, что созидательная совместная деятельность – это основной тезис Союзного государства."Поэтому созидательных проектов должно быть как можно больше. Я говорю об объединении усилий россиян и белорусов для создания важных для жизни проектов – в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий, медицины. То, что ощутимо, значимо для людей, что дает рабочие места, возможность развития интеллектуальных способностей. Вот это важно", — сказал Рапота.
https://ria.ru/20200828/rapota-1576438141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, григорий рапота, белоруссия
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
Реализация совместных созидательных проектов, которые приносят реальную пользу людям, создают комфортную среду для граждан России и Белоруссии
, является лучшим аргументом против внешнего давления на Союзное государство, считает госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
.
Он выступил на онлайн-пресс-конференции в рамках проходящего в столице экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос о том, как противостоять внешнему давлению на союз России и Белоруссии и усилить его защиту на медийном поле, Рапота подчеркнул значимость социально-экономического развития.
"Это основной аргумент: мы должны экономически развиваться, социально. Должны видеть воочию то, что этот союз приносит пользу. То, что происходит в американском сенате, в Европейской комиссии, все эти нападки – это постоянно действующие враждебные нам факторы. Они всегда были, есть и будут. Это как вирус: он существует, но умение ему противостоять – уже иммунное свойство организма. Мы должны этот иммунитет в себе выработать. Я вижу его в том, чтобы мы развивались экономически", — убежден госсекретарь.
Он подчеркнул, что созидательная совместная деятельность – это основной тезис Союзного государства.
"Поэтому созидательных проектов должно быть как можно больше. Я говорю об объединении усилий россиян и белорусов для создания важных для жизни проектов – в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий, медицины. То, что ощутимо, значимо для людей, что дает рабочие места, возможность развития интеллектуальных способностей. Вот это важно", — сказал Рапота.