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Миллиард рублей запланирован в бюджете Москвы на приюты для животных

Миллиард рублей запланирован в бюджете Москвы на приюты для животных

Один миллиард рублей предусмотрен в бюджете Москвы на содержание приютов для животных, сообщил заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:01

2020-11-17T15:01

2020-11-19T15:03

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один миллиард рублей предусмотрен в бюджете Москвы на содержание приютов для животных, сообщил заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Павел Калтурин, выступая на заседании в Мосгордуме.Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассматривает проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы.Он также добавил, что строительство новых приютов не предусмотрено."В части вопроса по строительству новых приютов, в бюджете ЖКХ данная статья не запланирована, у нас есть статья по капитальному ремонту и закупке вольеров и другого оборудования в приюты. С точки зрения строительства конкретно в ТиНАО, давайте мы этот вопрос обсудим и, думаю, придем к какому-то решению", - сказал Калтурин.

https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575819014.html

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тинао, московская городская дума, москва