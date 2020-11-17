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Миллиард рублей запланирован в бюджете Москвы на приюты для животных
Миллиард рублей запланирован в бюджете Москвы на приюты для животных
Один миллиард рублей предусмотрен в бюджете Москвы на содержание приютов для животных, сообщил заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:01
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один миллиард рублей предусмотрен в бюджете Москвы на содержание приютов для животных, сообщил заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Павел Калтурин, выступая на заседании в Мосгордуме.Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассматривает проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы.Он также добавил, что строительство новых приютов не предусмотрено."В части вопроса по строительству новых приютов, в бюджете ЖКХ данная статья не запланирована, у нас есть статья по капитальному ремонту и закупке вольеров и другого оборудования в приюты. С точки зрения строительства конкретно в ТиНАО, давайте мы этот вопрос обсудим и, думаю, придем к какому-то решению", - сказал Калтурин.
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тинао, московская городская дума, москва

Миллиард рублей запланирован в бюджете Москвы на приюты для животных

15:01 17.11.2020 (обновлено: 15:03 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один миллиард рублей предусмотрен в бюджете Москвы на содержание приютов для животных, сообщил заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Павел Калтурин, выступая на заседании в Мосгордуме.
Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассматривает проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы.
"У нас в бюджете предусмотрены деньги департамента жилищно-коммунального хозяйства и префектурам административным округов на содержание уже имеющихся приютов. Это 1 миллиард рублей на содержание как приютов, так и 20 тысяч собак, которые там содержатся, и порядка 2 тысяч кошек ", - сказал Калтурин, отвечая на вопрос, есть ли планы по строительству муниципального приюта для животных в новой Москве.
Он также добавил, что строительство новых приютов не предусмотрено.
"В части вопроса по строительству новых приютов, в бюджете ЖКХ данная статья не запланирована, у нас есть статья по капитальному ремонту и закупке вольеров и другого оборудования в приюты. С точки зрения строительства конкретно в ТиНАО, давайте мы этот вопрос обсудим и, думаю, придем к какому-то решению", - сказал Калтурин.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
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