Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/pozhar-1585020814.html
В Челябинске при пожаре в цехе по производству окон погиб человек
В Челябинске при пожаре в цехе по производству окон погиб человек
Рабочий погиб при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:54
2020-11-17T17:01
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Рабочий погиб при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным пресс-центра ГУМЧС России по Челябинской области, в 15.20 (13.20 мск) поступило сообщение о пожаре по повышенному номеру в производственном здании по адресу: Челябинск, улица Демидовская. По прибытии на место обнаружено, что горит здание по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров. Предварительно сообщалось, что пострадали четыре человека."В помещении цеха по производству пластиковых окон… произошел пожар и хлопок бытового газа. При тушении пожара и разборе обрушенной кровли спасателями было обнаружено тело рабочего цеха", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб, поясняет СУСК.По данным горадминистрации, на пожаре работали пять бригад скорой помощи, две остаются дежурить. Из четверых пострадавших троих госпитализировали в горбольницу №6, это мужчина 26 лет (30% ожоги, перелом костей таза, черепно-мозговая травма, состояние тяжёлое, подключен к аппарату ИВЛ), мужчина 33 лет (85% ожоги, состояние тяжёлое, подключен к аппарату ИВЛ), мужчина 63 лет (закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица 1-2 степени). Еще один мужчина отказался от госпитализации, добавляет горадминистрация.
https://ria.ru/20201115/pozhar-1584745506.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинске при пожаре в цехе по производству окон погиб человек

15:54 17.11.2020 (обновлено: 17:01 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Рабочий погиб при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по Челябинской области, в 15.20 (13.20 мск) поступило сообщение о пожаре по повышенному номеру в производственном здании по адресу: Челябинск, улица Демидовская. По прибытии на место обнаружено, что горит здание по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров. Предварительно сообщалось, что пострадали четыре человека.
"В помещении цеха по производству пластиковых окон… произошел пожар и хлопок бытового газа. При тушении пожара и разборе обрушенной кровли спасателями было обнаружено тело рабочего цеха", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб, поясняет СУСК.
По данным горадминистрации, на пожаре работали пять бригад скорой помощи, две остаются дежурить. Из четверых пострадавших троих госпитализировали в горбольницу №6, это мужчина 26 лет (30% ожоги, перелом костей таза, черепно-мозговая травма, состояние тяжёлое, подключен к аппарату ИВЛ), мужчина 33 лет (85% ожоги, состояние тяжёлое, подключен к аппарату ИВЛ), мужчина 63 лет (закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица 1-2 степени). Еще один мужчина отказался от госпитализации, добавляет горадминистрация.
Пожар в Юхновском районе, деревне Катилово, Калужский области - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 21:47
В Калужской области два человека погибли при пожаре
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
Лента новостейМолния