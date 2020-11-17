https://ria.ru/20201117/pozhar-1585020814.html

В Челябинске при пожаре в цехе по производству окон погиб человек

В Челябинске при пожаре в цехе по производству окон погиб человек

Рабочий погиб при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:54

2020-11-17T15:54

2020-11-17T17:01

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Рабочий погиб при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным пресс-центра ГУМЧС России по Челябинской области, в 15.20 (13.20 мск) поступило сообщение о пожаре по повышенному номеру в производственном здании по адресу: Челябинск, улица Демидовская. По прибытии на место обнаружено, что горит здание по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров. Предварительно сообщалось, что пострадали четыре человека."В помещении цеха по производству пластиковых окон… произошел пожар и хлопок бытового газа. При тушении пожара и разборе обрушенной кровли спасателями было обнаружено тело рабочего цеха", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб, поясняет СУСК.По данным горадминистрации, на пожаре работали пять бригад скорой помощи, две остаются дежурить. Из четверых пострадавших троих госпитализировали в горбольницу №6, это мужчина 26 лет (30% ожоги, перелом костей таза, черепно-мозговая травма, состояние тяжёлое, подключен к аппарату ИВЛ), мужчина 33 лет (85% ожоги, состояние тяжёлое, подключен к аппарату ИВЛ), мужчина 63 лет (закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица 1-2 степени). Еще один мужчина отказался от госпитализации, добавляет горадминистрация.

https://ria.ru/20201115/pozhar-1584745506.html

челябинск

челябинская область

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, челябинская область, происшествия