https://ria.ru/20201117/pogoda-1585019570.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:51

2020-11-17T15:51

2020-11-17T15:51

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице действует с 22.00 18 ноября до 3.00 19 ноября, в области - с 21.00 18 ноября до 6.00 19 ноября. Предупреждение о ветре порывами 15-20 метров в секунду действует в Москве с 13.00 среды до 13.00 пятницы, в Подмосковье - с 11.00 среды до 11.00 пятницы.

https://ria.ru/20201116/moskva-1584789907.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество