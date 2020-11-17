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Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
Положительные температуры еще ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:07
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татьяна позднякова
погода
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общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Положительные температуры еще ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, по области местами столбики термометров опустились до минус 10. Днем ожидается до минус 3 градусов."У нас ожидается, что 19 числа температура в Москве будет повышаться до плюс 2 градусов, и 20 числа тоже ещё в дневные часы у нас будет положительная температура. Даже не исключено, что 20 числа и среднесуточная температура воздуха может быть уже не отрицательной, а либо ноль, либо слабоположительной", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, ждать ли ещё плюсовой температуры.По ее словам, обычно перед холодным фронтом бывает самая высокая температура."Поэтому отчаиваться, что у нас больше не будет положительной температуры, не стоит ",- заключила синоптик.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели

10:07 17.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Положительные температуры еще ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, по области местами столбики термометров опустились до минус 10. Днем ожидается до минус 3 градусов.
"У нас ожидается, что 19 числа температура в Москве будет повышаться до плюс 2 градусов, и 20 числа тоже ещё в дневные часы у нас будет положительная температура. Даже не исключено, что 20 числа и среднесуточная температура воздуха может быть уже не отрицательной, а либо ноль, либо слабоположительной", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, ждать ли ещё плюсовой температуры.
По ее словам, обычно перед холодным фронтом бывает самая высокая температура.
"Поэтому отчаиваться, что у нас больше не будет положительной температуры, не стоит ",- заключила синоптик.
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