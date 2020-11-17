https://ria.ru/20201117/pogoda-1584940997.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
Положительные температуры еще ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:07
2020-11-17T10:07
2020-11-17T10:07
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Положительные температуры еще ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, по области местами столбики термометров опустились до минус 10. Днем ожидается до минус 3 градусов."У нас ожидается, что 19 числа температура в Москве будет повышаться до плюс 2 градусов, и 20 числа тоже ещё в дневные часы у нас будет положительная температура. Даже не исключено, что 20 числа и среднесуточная температура воздуха может быть уже не отрицательной, а либо ноль, либо слабоположительной", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, ждать ли ещё плюсовой температуры.По ее словам, обычно перед холодным фронтом бывает самая высокая температура."Поэтому отчаиваться, что у нас больше не будет положительной температуры, не стоит ",- заключила синоптик.
https://ria.ru/20201115/pogoda-1584673387.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acd4631a4561fd859ee501e3328e18d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Положительные температуры еще ожидаются в Москве
в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
Во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, по области местами столбики термометров опустились до минус 10. Днем ожидается до минус 3 градусов.
"У нас ожидается, что 19 числа температура в Москве будет повышаться до плюс 2 градусов, и 20 числа тоже ещё в дневные часы у нас будет положительная температура. Даже не исключено, что 20 числа и среднесуточная температура воздуха может быть уже не отрицательной, а либо ноль, либо слабоположительной", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, ждать ли ещё плюсовой температуры.
По ее словам, обычно перед холодным фронтом бывает самая высокая температура.
"Поэтому отчаиваться, что у нас больше не будет положительной температуры, не стоит ",- заключила синоптик.