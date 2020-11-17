https://ria.ru/20201117/pogoda-1584940997.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели

Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели

Положительные температуры еще ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:07

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татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Положительные температуры еще ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, по области местами столбики термометров опустились до минус 10. Днем ожидается до минус 3 градусов."У нас ожидается, что 19 числа температура в Москве будет повышаться до плюс 2 градусов, и 20 числа тоже ещё в дневные часы у нас будет положительная температура. Даже не исключено, что 20 числа и среднесуточная температура воздуха может быть уже не отрицательной, а либо ноль, либо слабоположительной", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, ждать ли ещё плюсовой температуры.По ее словам, обычно перед холодным фронтом бывает самая высокая температура."Поэтому отчаиваться, что у нас больше не будет положительной температуры, не стоит ",- заключила синоптик.

https://ria.ru/20201115/pogoda-1584673387.html

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татьяна позднякова, погода, москва, общество