https://ria.ru/20201117/pogloschenie-1584965436.html

Рапота отверг заявления о поглощении Белоруссии Россией

Рапота отверг заявления о поглощении Белоруссии Россией

Никаких признаков поглощения Россией Белоруссии в рамках Союзного государства нет, заявил государственный секретарь объединения Григорий Рапота. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:04

2020-11-17T12:04

2020-11-17T12:51

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Никаких признаков поглощения Россией Белоруссии в рамках Союзного государства нет, заявил государственный секретарь объединения Григорий Рапота.Отвечая на вопрос о том, является ли фейком информация о том, что Союзное государство якобы создано для поглощения Белоруссии Россией, причем даже силового, Рапота заявил отрицательно."Я не вижу даже таких признаков, даже фактов таких нет. Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, официальные заявления. Нет этого", - подчеркнул он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201029/belorussiya-1582123928.html

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россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире