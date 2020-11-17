https://ria.ru/20201117/podozrevaemyy-1585045296.html

Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова задержали

Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве коммерсанта Владимира Маругова, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:27

2020-11-17T17:27

2020-11-17T18:38

ольга врадий

истра

владимир маругов

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585057625_0:354:720:759_1400x0_80_0_0_aee2f10048c53426c0d4fb693ad363f3.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве коммерсанта Владимира Маругова, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов", — сказала она.По словам Врадий, в ближайшее время Ахмедова доставят на допрос к следователю ГСУ СК по Московской области.Как сообщали в Следственном комитете, в ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, в ходе разбойного нападения преступники ворвались в дом бизнесмена, связали Маругова и его гражданскую жену и стали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, однако когда наряд прибыл на место, предприниматель был уже мертв. Вскоре задержали одного из подозреваемых — уроженца Средней Азии Александра Мавриди.Маругов известен как владелец нескольких колбасных заводов, из-за чего СМИ часто называют его "колбасным королем".

https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582858008.html

https://ria.ru/20201103/marugov-1582860981.html

истра

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, истра, владимир маругов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия