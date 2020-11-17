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Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова задержали
Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве коммерсанта Владимира Маругова, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:27
2020-11-17T18:38
ольга врадий
истра
владимир маругов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве коммерсанта Владимира Маругова, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов", — сказала она.По словам Врадий, в ближайшее время Ахмедова доставят на допрос к следователю ГСУ СК по Московской области.Как сообщали в Следственном комитете, в ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, в ходе разбойного нападения преступники ворвались в дом бизнесмена, связали Маругова и его гражданскую жену и стали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, однако когда наряд прибыл на место, предприниматель был уже мертв. Вскоре задержали одного из подозреваемых — уроженца Средней Азии Александра Мавриди.Маругов известен как владелец нескольких колбасных заводов, из-за чего СМИ часто называют его "колбасным королем".
https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582858008.html
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истра
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, истра, владимир маругов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова задержали

17:27 17.11.2020 (обновлено: 18:38 17.11.2020)
 
© Фото : СК РФПодозреваемый в убийстве коммерсанта Владимира Маругова
Подозреваемый в убийстве коммерсанта Владимира Маругова - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве коммерсанта Владимира Маругова, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
"По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов", — сказала она.
Владимир Маругов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 16:41
"Их навели": что кроется за убийством "колбасного короля" Маругова
По словам Врадий, в ближайшее время Ахмедова доставят на допрос к следователю ГСУ СК по Московской области.
Как сообщали в Следственном комитете, в ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, в ходе разбойного нападения преступники ворвались в дом бизнесмена, связали Маругова и его гражданскую жену и стали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, однако когда наряд прибыл на место, предприниматель был уже мертв. Вскоре задержали одного из подозреваемых — уроженца Средней Азии Александра Мавриди.
Маругов известен как владелец нескольких колбасных заводов, из-за чего СМИ часто называют его "колбасным королем".
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 16:30
Адвокат экс-жены Маругова рассказал о ее связи с предполагаемым убийцей
 
Ольга ВрадийИстраВладимир МаруговСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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