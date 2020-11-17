https://ria.ru/20201117/podozrevaemyy-1585045296.html
Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова задержали
Второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Маругова задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве коммерсанта Владимира Маругова, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:27
2020-11-17T17:27
2020-11-17T18:38
ольга врадий
истра
владимир маругов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве коммерсанта Владимира Маругова, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов", — сказала она.По словам Врадий, в ближайшее время Ахмедова доставят на допрос к следователю ГСУ СК по Московской области.Как сообщали в Следственном комитете, в ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, в ходе разбойного нападения преступники ворвались в дом бизнесмена, связали Маругова и его гражданскую жену и стали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, однако когда наряд прибыл на место, предприниматель был уже мертв. Вскоре задержали одного из подозреваемых — уроженца Средней Азии Александра Мавриди.Маругов известен как владелец нескольких колбасных заводов, из-за чего СМИ часто называют его "колбасным королем".
https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582858008.html
https://ria.ru/20201103/marugov-1582860981.html
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ольга врадий, истра, владимир маругов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия