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Песков не стал комментировать подачу иска против него Навальным
Песков не стал комментировать подачу иска против него Навальным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным. РИА Новости, 17.11.2020
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным.В понедельник пресс-секретарь Пресненского суда сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к пресс-секретарю президента РФ с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный озвучивает информацию от ЦРУ.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков

Песков не стал комментировать подачу иска против него Навальным

12:33 17.11.2020 (обновлено: 12:52 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным.
В понедельник пресс-секретарь Пресненского суда сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к пресс-секретарю президента РФ с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный озвучивает информацию от ЦРУ.

"Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня", - сказал Песков.

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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий Песков
 
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