https://ria.ru/20201117/peskov-1584972048.html
Песков не стал комментировать подачу иска против него Навальным
Песков не стал комментировать подачу иска против него Навальным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:33
2020-11-17T12:33
2020-11-17T12:52
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:3082:1734_1400x0_80_0_0_5c175a7f44bc385961537e17f322ff1b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным.В понедельник пресс-секретарь Пресненского суда сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к пресс-секретарю президента РФ с требованием опровергнуть заявление о том, что Навальный озвучивает информацию от ЦРУ.
https://ria.ru/20201114/ataka-1584579397.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1f51097c75de1573d21ba5ab7a70b0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков