https://ria.ru/20201117/oppozitsionery-1585047047.html

Лукашенко объяснил, почему оппозиционеры "пошли во дворы"

Лукашенко объяснил, почему оппозиционеры "пошли во дворы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у оппозиции ничего не получилось с протестной деятельностью на улицах городов, и поэтому она пошла "во... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:31

2020-11-17T17:31

2020-11-17T17:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у оппозиции ничего не получилось с протестной деятельностью на улицах городов, и поэтому она пошла "во дворы".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах. Во вторник Лукашенко поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что в Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины."Они (сторонники оппозиции – ред.) видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней. Как будто теплые дни их поднимут. Они, не получив улицу, пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры", - цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Президент считает, что во дворах у сторонников оппозиции "тоже ничего не получится"."Но что настораживает из этой информации: зачем идти во двор? Второе: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ (имеются в виду стихийные мемориалы погибшим в ходе протестов – ред.)?" - сказал он.По мнению президента, это попытка оказать психологическое воздействие на население. "Но что самое опасное - начался процесс радикализации… И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает", - продолжил он, высказав опасение, что такие пункты противостояния могут стать местом начала гражданской войны."Это главная цель - если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Сто лет назад это было. Мы это проходили. И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием борьбы, и сюда приедут для того, чтобы окончательно замкнуть этот санитарный кордон. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу", - заявил глава государства.Он также поручил разобраться с теми, кто в соцсетях негативно описывает действия властей по вывозу стихийных мемориалов на кладбище. "Игорь Петрович (глава администрации президента Сергеенко - ред.), возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть - на кладбище... И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду - отвечай", - поручил Лукашенко.

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html

https://ria.ru/20201117/militsiya-1585032232.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире