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https://ria.ru/20201117/obvineniya-1584948813.html
МИД ответил на обвинения в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
МИД ответил на обвинения в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал спекуляциями сообщения о российских кибератаках на разработчиков вакцин от COVID-19. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:41
2020-11-17T11:53
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков назвал спекуляциями сообщения о российских кибератаках на разработчиков вакцин от COVID-19.Ранее компания Microsoft заявила, что в последние месяцы засекла из России и КНДР атаки на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые занимаются разработкой препаратов от коронавируса.Рябков отметил, что такие обвинения стали "политической модой, дань которой отдают в том числе и IT-корпорации в США". В то же время на российские ресурсы, как заметил дипломат, регистрируется "на порядок больше" кибератак из-за рубежа.В МИД считают, что разбираться в ситуации должны профессионалы, но Вашингтон уходит от этого диалога, продолжая спекуляции."Мы сожалеем об этом, поскольку негативные эффекты для общего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном тоже вполне очевидны", — добавил Рябков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/kiberataki-1584530068.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД ответил на обвинения в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

10:41 17.11.2020 (обновлено: 11:53 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков назвал спекуляциями сообщения о российских кибератаках на разработчиков вакцин от COVID-19.
Ранее компания Microsoft заявила, что в последние месяцы засекла из России и КНДР атаки на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые занимаются разработкой препаратов от коронавируса.
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Рябков отметил, что такие обвинения стали "политической модой, дань которой отдают в том числе и IT-корпорации в США". В то же время на российские ресурсы, как заметил дипломат, регистрируется "на порядок больше" кибератак из-за рубежа.

"Нам не нужно ничего, кроме нормального отношения к тем разработкам, которые уже имеются в России и продвигаются в том числе в контактах с зарубежными партнерами", — отметил замглавы ведомства.

В МИД считают, что разбираться в ситуации должны профессионалы, но Вашингтон уходит от этого диалога, продолжая спекуляции.
"Мы сожалеем об этом, поскольку негативные эффекты для общего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном тоже вполне очевидны", — добавил Рябков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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