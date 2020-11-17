https://ria.ru/20201117/obvineniya-1584948813.html

МИД ответил на обвинения в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

МИД ответил на обвинения в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал спекуляциями сообщения о российских кибератаках на разработчиков вакцин от COVID-19. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:41

2020-11-17T10:41

2020-11-17T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9939e23b03b55323d5e70674d78e651.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков назвал спекуляциями сообщения о российских кибератаках на разработчиков вакцин от COVID-19.Ранее компания Microsoft заявила, что в последние месяцы засекла из России и КНДР атаки на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые занимаются разработкой препаратов от коронавируса.Рябков отметил, что такие обвинения стали "политической модой, дань которой отдают в том числе и IT-корпорации в США". В то же время на российские ресурсы, как заметил дипломат, регистрируется "на порядок больше" кибератак из-за рубежа.В МИД считают, что разбираться в ситуации должны профессионалы, но Вашингтон уходит от этого диалога, продолжая спекуляции."Мы сожалеем об этом, поскольку негативные эффекты для общего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном тоже вполне очевидны", — добавил Рябков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/kiberataki-1584530068.html

https://ria.ru/20201028/kiberataka-1581971264.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире