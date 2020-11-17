В Новосибирске проверят данные о неоказании помощи мужчине с COVID-19
НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области проверит данные СМИ о том, что 48-летнему мужчине с коронавирусом вовремя не оказывали необходимую медпомощь, а терапевт пришел на вызов только после его смерти, сообщает министерство во вторник.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась история жителя Новосибирска, у которого от коронавируса умер 48-летний отец. По словам новосибирца, несколько дней его отец не мог дождаться врача на дом, а в больницу №11 его забрали уже в критическом состоянии. Мужчина умер 12 ноября, а врач, по информации новосибирца, пришел домой на его вызов уже после смерти.
"Министерство здравоохранения Новосибирской области проверит факты, изложенные в публикациях СМИ, о качестве и своевременности оказания медицинской помощи скончавшемуся 48-летнему мужчине", - говорится в комментарии облминздрава.
В министерстве уточнили, что пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируют по определенным показаниям. Как правило, это больные в тяжелом состоянии, которым нужна кислородная поддержка или имеющие сопутствующие патологии, требующие непрерывного медицинского наблюдения.
"Отсутствие результатов КТ не является основанием для отказа в госпитализации. Приемный покой больницы № 11 оснащен современным компьютерным томографом. Компьютерную томографию медицинские работники назначают пациентам после осмотра при наличии показаний, независимо от того, доставлены они службой скорой медицинской помощи или обратились в приемный покой самостоятельно", - говорится в сообщении.
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