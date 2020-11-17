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Три приморца напали на бизнесмена из Китая и его рабочих и украли деньги
Три приморца напали на бизнесмена из Китая и его рабочих и украли деньги
Полицейские в Приморье задержали троих местных жителей, подозреваемых в нападении на граждан КНР и краже у них денег и иномарки на общую сумму свыше 7 миллионов РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:28
2020-11-17T02:28
китай
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали троих местных жителей, подозреваемых в нападении на граждан КНР и краже у них денег и иномарки на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщает краевое УМВД РФ.После чего нападавшие заперли мужчин в санузле. Похитив крупную сумму денег, злоумышленники скрылись на автомобиле потерпевших Lexus. Причиненный ущерб превысил 7 миллионов рублей.Этой же ночью недалеко от места происшествия полицейские нашли похищенную иномарку. Задержаны трое местных жителей 25, 26 и 35 лет. Подозреваемые признались, пояснив, что похитили деньги, чтобы вернуть долги. Дома у фигурантов изъято оружие, газовый аэрозольный баллон, маски, взломанные сейфы, часть похищенных денег.Возбуждено дело по статье "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере". Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы. Они заключены под стражу.
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китай, приморский край, происшествия

Три приморца напали на бизнесмена из Китая и его рабочих и украли деньги

02:28 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали троих местных жителей, подозреваемых в нападении на граждан КНР и краже у них денег и иномарки на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщает краевое УМВД РФ.
"Поступило сообщение 66-летнего индивидуального предпринимателя из КНР о разбойном нападении на частное домовладение в селе Борисовка. Установлено, что ночью неизвестные в масках выдавили пластиковое окно, проникли в дом, где проживали наемные рабочие. Используя газовый баллон и угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, нападавшие причинили телесные повреждения четверым гражданам КНР, находившимся в доме", - говорится в сообщении.
После чего нападавшие заперли мужчин в санузле. Похитив крупную сумму денег, злоумышленники скрылись на автомобиле потерпевших Lexus. Причиненный ущерб превысил 7 миллионов рублей.
Этой же ночью недалеко от места происшествия полицейские нашли похищенную иномарку. Задержаны трое местных жителей 25, 26 и 35 лет. Подозреваемые признались, пояснив, что похитили деньги, чтобы вернуть долги. Дома у фигурантов изъято оружие, газовый аэрозольный баллон, маски, взломанные сейфы, часть похищенных денег.
Возбуждено дело по статье "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере". Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы. Они заключены под стражу.
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