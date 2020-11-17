https://ria.ru/20201117/napadenie-1584924213.html

Три приморца напали на бизнесмена из Китая и его рабочих и украли деньги

Три приморца напали на бизнесмена из Китая и его рабочих и украли деньги

Полицейские в Приморье задержали троих местных жителей, подозреваемых в нападении на граждан КНР и краже у них денег и иномарки на общую сумму свыше 7 миллионов РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T02:28

2020-11-17T02:28

2020-11-17T02:28

китай

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали троих местных жителей, подозреваемых в нападении на граждан КНР и краже у них денег и иномарки на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщает краевое УМВД РФ.После чего нападавшие заперли мужчин в санузле. Похитив крупную сумму денег, злоумышленники скрылись на автомобиле потерпевших Lexus. Причиненный ущерб превысил 7 миллионов рублей.Этой же ночью недалеко от места происшествия полицейские нашли похищенную иномарку. Задержаны трое местных жителей 25, 26 и 35 лет. Подозреваемые признались, пояснив, что похитили деньги, чтобы вернуть долги. Дома у фигурантов изъято оружие, газовый аэрозольный баллон, маски, взломанные сейфы, часть похищенных денег.Возбуждено дело по статье "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере". Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы. Они заключены под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/proisshestviya-1584442760.html

китай

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, приморский край, происшествия