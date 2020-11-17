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В московской квартире нашли тела двух детей
В московской квартире нашли тела двух детей
Тела двух детей обнаружили на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T22:14
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юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тела двух детей обнаружили на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Вместе с детьми в квартире находилась их мать."Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних детей", - сказала она.Иванова отметила, что сейчас проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. На месте работают криминалисты и следователи.
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юлия иванова, москва, происшествия

В московской квартире нашли тела двух детей

22:14 17.11.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тела двух детей обнаружили на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Вместе с детьми в квартире находилась их мать.
"Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних детей", - сказала она.
Иванова отметила, что сейчас проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. На месте работают криминалисты и следователи.
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