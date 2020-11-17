https://ria.ru/20201117/moskva-1585090090.html

В московской квартире нашли тела двух детей

В московской квартире нашли тела двух детей

Тела двух детей обнаружили на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:14

2020-11-17T22:14

2020-11-17T22:14

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тела двух детей обнаружили на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Вместе с детьми в квартире находилась их мать."Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних детей", - сказала она.Иванова отметила, что сейчас проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. На месте работают криминалисты и следователи.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия