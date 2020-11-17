https://ria.ru/20201117/moshenniki-1585000292.html

Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками

Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками

Если клиенту банка позвонили телефонные мошенники, то лучше всего не продолжать с ними разговор, не давать простых утвердительных ответов, заявил первый... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:14

2020-11-17T14:14

2020-11-17T15:10

артем сычев

ассоциация российских банков

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Если клиенту банка позвонили телефонные мошенники, то лучше всего не продолжать с ними разговор, не давать простых утвердительных ответов, заявил первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев, выступая на ежегодной конференции Ассоциации российских банков."Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк", — пояснил он.Ранее корреспонденты РИА Новости сталкивались со звонками злоумышленников, представлявшихся сотрудниками кредитной организации. Незнакомцы несколько раз переспрашивали имя и отчество собеседника, так чтобы получить ответ "да". Ряд экспертов предположили, что так мошенники пытаются заполучить голосовой образец человека, чтобы украсть у него денежные средства — ведь некоторые банковские операции можно подтвердить через звонок на голосовой помощник.Как уточнил Сычев, уловка со словом "да" рассчитана на то, что на стороне банка есть автоматизированная система с голосовым интерфейсом. Однако пока в России таких кредитных организаций не очень много, а круг связанных с этим операций "сильно ограничен"."Мы еще до такого уровня (фиксации этих ответов. — Прим. ред.) не дошли. Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто "да" и "нет" недостаточно. Там все гораздо сложнее", — рассказал он."Опираясь на экономику процесса злоумышленников, можно сказать, что они прощупывают почву", — добавил эксперт."Но, очевидно, использовать в массовом масштабе им будет сложно, поскольку выигрыш будет не сильно большой", — ответил Сычев на вопрос про риск утвердительных ответов во время разговора с незнакомыми.

https://radiosputnik.ria.ru/20201115/telefon-1584695637.html

https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем сычев, ассоциация российских банков, центральный банк рф (цб рф), общество