Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/moshenniki-1585000292.html
Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками
Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками
Если клиенту банка позвонили телефонные мошенники, то лучше всего не продолжать с ними разговор, не давать простых утвердительных ответов, заявил первый... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:14
2020-11-17T15:10
артем сычев
ассоциация российских банков
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Если клиенту банка позвонили телефонные мошенники, то лучше всего не продолжать с ними разговор, не давать простых утвердительных ответов, заявил первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев, выступая на ежегодной конференции Ассоциации российских банков."Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк", — пояснил он.Ранее корреспонденты РИА Новости сталкивались со звонками злоумышленников, представлявшихся сотрудниками кредитной организации. Незнакомцы несколько раз переспрашивали имя и отчество собеседника, так чтобы получить ответ "да". Ряд экспертов предположили, что так мошенники пытаются заполучить голосовой образец человека, чтобы украсть у него денежные средства — ведь некоторые банковские операции можно подтвердить через звонок на голосовой помощник.Как уточнил Сычев, уловка со словом "да" рассчитана на то, что на стороне банка есть автоматизированная система с голосовым интерфейсом. Однако пока в России таких кредитных организаций не очень много, а круг связанных с этим операций "сильно ограничен"."Мы еще до такого уровня (фиксации этих ответов. — Прим. ред.) не дошли. Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто "да" и "нет" недостаточно. Там все гораздо сложнее", — рассказал он."Опираясь на экономику процесса злоумышленников, можно сказать, что они прощупывают почву", — добавил эксперт."Но, очевидно, использовать в массовом масштабе им будет сложно, поскольку выигрыш будет не сильно большой", — ответил Сычев на вопрос про риск утвердительных ответов во время разговора с незнакомыми.
https://radiosputnik.ria.ru/20201115/telefon-1584695637.html
https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_144:0:2459:1736_1400x0_80_0_0_84e98571aba383b0e053332cbfe5fde9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем сычев, ассоциация российских банков, центральный банк рф (цб рф), общество

Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками

14:14 17.11.2020 (обновлено: 15:10 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Если клиенту банка позвонили телефонные мошенники, то лучше всего не продолжать с ними разговор, не давать простых утвердительных ответов, заявил первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев, выступая на ежегодной конференции Ассоциации российских банков.
"Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк", — пояснил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 12:24
Эксперт разъяснил, какие данные доступны мошенникам по номеру телефона
Ранее корреспонденты РИА Новости сталкивались со звонками злоумышленников, представлявшихся сотрудниками кредитной организации. Незнакомцы несколько раз переспрашивали имя и отчество собеседника, так чтобы получить ответ "да". Ряд экспертов предположили, что так мошенники пытаются заполучить голосовой образец человека, чтобы украсть у него денежные средства — ведь некоторые банковские операции можно подтвердить через звонок на голосовой помощник.
Как уточнил Сычев, уловка со словом "да" рассчитана на то, что на стороне банка есть автоматизированная система с голосовым интерфейсом. Однако пока в России таких кредитных организаций не очень много, а круг связанных с этим операций "сильно ограничен".
"Мы еще до такого уровня (фиксации этих ответов. — Прим. ред.) не дошли. Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто "да" и "нет" недостаточно. Там все гораздо сложнее", — рассказал он.
"Опираясь на экономику процесса злоумышленников, можно сказать, что они прощупывают почву", — добавил эксперт.
"Но, очевидно, использовать в массовом масштабе им будет сложно, поскольку выигрыш будет не сильно большой", — ответил Сычев на вопрос про риск утвердительных ответов во время разговора с незнакомыми.
Пожилая женщина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 08:27
Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях россиян
 
Артем СычевАссоциация российских банковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
Лента новостейМолния