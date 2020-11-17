Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585025727.html
Додон заявил о стратегическом сотрудничестве между Молдавией и Россией
Додон заявил о стратегическом сотрудничестве между Молдавией и Россией
Действующий президент Молдавии Игорь Додон после встречи с послом России Олегом Васнецовым заявил о достижении принципиально нового уровня стратегического... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:13
2020-11-17T16:14
россия
игорь додон
молдавия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_0:29:3072:1757_1400x0_80_0_0_4ff6e2a38470d6bfd1d0dcbc1b03d6db.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон после встречи с послом России Олегом Васнецовым заявил о достижении принципиально нового уровня стратегического диалога между странами."Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Мы констатировали достижение принципиально нового уровня стратегического диалога двух государств и наличие хорошей основы для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес", - написал Додон на своей странице в Facebook.Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Додон отметил, что получил благодарность от посла РФ за усилия, "направленные на улучшение молдавско-российских отношений"."Отдельно обсудили работу миссии российских наблюдателей на выборах президента Молдавии, я поблагодарил российскую сторону за проявленный интерес", - добавил Додон.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_0e390a162a651c421165a594daf9563a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь додон, молдавия, политика

Додон заявил о стратегическом сотрудничестве между Молдавией и Россией

16:13 17.11.2020 (обновлено: 16:14 17.11.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон после встречи с послом России Олегом Васнецовым заявил о достижении принципиально нового уровня стратегического диалога между странами.
"Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Мы констатировали достижение принципиально нового уровня стратегического диалога двух государств и наличие хорошей основы для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Додон отметил, что получил благодарность от посла РФ за усилия, "направленные на улучшение молдавско-российских отношений".
"Отдельно обсудили работу миссии российских наблюдателей на выборах президента Молдавии, я поблагодарил российскую сторону за проявленный интерес", - добавил Додон.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Юный сторонник кандидата в президенты, экс-премьера, лидера партии Действие и солидарность Майи Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 08:00
Почему Россия ничего не может сделать с осколками СССР
 
РоссияИгорь ДодонМолдавияПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния