https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585025727.html

Додон заявил о стратегическом сотрудничестве между Молдавией и Россией

Додон заявил о стратегическом сотрудничестве между Молдавией и Россией

Действующий президент Молдавии Игорь Додон после встречи с послом России Олегом Васнецовым заявил о достижении принципиально нового уровня стратегического... РИА Новости, 17.11.2020

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игорь додон

молдавия

политика

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КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон после встречи с послом России Олегом Васнецовым заявил о достижении принципиально нового уровня стратегического диалога между странами."Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Мы констатировали достижение принципиально нового уровня стратегического диалога двух государств и наличие хорошей основы для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес", - написал Додон на своей странице в Facebook.Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Додон отметил, что получил благодарность от посла РФ за усилия, "направленные на улучшение молдавско-российских отношений"."Отдельно обсудили работу миссии российских наблюдателей на выборах президента Молдавии, я поблагодарил российскую сторону за проявленный интерес", - добавил Додон.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

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россия, игорь додон, молдавия, политика