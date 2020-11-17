Лукашенко поручил чиновникам навести порядок в Минске на этой неделе
15:57 17.11.2020 (обновлено: 16:10 17.11.2020)
© SputnikСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов оппозиции заявил, что поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе.
"Суть заключается в наведении порядка в Минске… На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", - заявил Лукашенко на совещании во вторник. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства рассказал, что накануне поручил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой как уполномоченному президента по Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.
Он в том числе обратил внимание на протестную символику в минских дворах и на создание стихийных мемориалов оппозицией в память о погибших активистах. "И совместно с органами правопорядка наведете порядок и поддерживайте его в обществе. Чтобы не было этого противостояния дальше: одни цепляют, другие срывают, потом мордобой, потом смерть. Вот этого быть не должно. Эти очаги нужно из общества убирать", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что порядок надо навести "без всякого варварства, чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары".
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.