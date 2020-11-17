https://ria.ru/20201117/minsk-1584993186.html

Жители протестного района под Минском остались без воды и отопления

Жители протестного района под Минском остались без воды и отопления

В жилом микрорайоне "Новая Боровая" под Минском, известном своими протестными настроениями и локальными акциями оппозиции, более двух суток нет водоснабжения, а РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:50

2020-11-17T13:50

2020-11-17T14:01

протесты в белоруссии

минск

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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. В жилом микрорайоне "Новая Боровая" под Минском, известном своими протестными настроениями и локальными акциями оппозиции, более двух суток нет водоснабжения, а во вторник пропало и отопление, сообщает обслуживающая организация "А-100 Комфорт".Как сообщила компания в своем telegram-канале, 15 ноября госпредприятие "Минскводоканал" проинформировало о перекрытии в районе "Новая Боровая" подачи горячего и холодного водоснабжения в связи с аварией на трубопроводе. Местные власти сообщили, что рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения: выявлены неисправности запорной арматуры, для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.На фоне того, что устранение неполадок затянулось и конкретных сроков восстановления водоснабжения не называется, местные жители в локальных чатах высказывают мнение, что произошедшее связано с протестной позицией, которую они открыто высказывают. Во дворах микрорайона вывешены бело-красно-белые флаги, ленты, плакаты оппозиционного содержания, по вечерам оппозиционно настроенные жители проводят локальные протестные мероприятия. Во многих окнах домов вывешены бело-красно-белые флаги. По мнению жителей, косвенно на эту взаимосвязь указывает и тот факт, что после аварии на водопроводе коммунальные службы на въезде в микрорайон установили три биотуалета, на которых краской нарисован бело-красно-белый флаг.Между тем во вторник организация "А-100 Комфорт" сообщила, что "в связи с аварией на котельной в районе "Новая Боровая" временно будет отсутствовать отопление, аварийная бригада уже работает над устранением неполадок".Неравнодушные жители соседних районов Минска в специально созданных telegram-чатах предлагают подвоз воды в "Новую Боровую", а также приглашают жителей микрорайона к себе в гости, чтобы помыться, постирать. Некоторые сообщают о готовности принять у себя семьи с детьми, а также бесплатно предлагают во временное пользование квартиры, в которых сейчас никто не живет.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201117/nexta-1584958167.html

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