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Рапота: план развития Ржевского мемориала предоставят к концу года
Рапота: план развития Ржевского мемориала предоставят к концу года
Обустройство территории Ржевского мемориала требует единого архитектурного замысла; ее концептуальный план должен быть предоставлен к концу года, сообщил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:53
2020-11-17T13:53
союзное государство
григорий рапота
тверская область
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Обустройство территории Ржевского мемориала требует единого архитектурного замысла; ее концептуальный план должен быть предоставлен к концу года, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.Он выступил на пресс-конференции в рамках проходящего в столице экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".Несмотря на пандемию, с момента открытия Ржевского мемориала 30 июня этого года его уже посетило около 400 тысяч человек. Один из вопросов на онлайн-пресс-конференции касался дальнейшего развития мемориального комплекса."Сейчас, конечно, надо обустраивать территорию вокруг Ржевского мемориала. То, что его уже посетили 400 тысяч человек – до пяти-шести тысяч человек в день там бывало, говорит о его востребованности. Люди туда тянутся. И нужно обустроить территорию. Она принадлежит Тверской области, ее губернатор разделяет нашу озабоченность, и до конца года намерен представить план концептуального обустройства территории. А дальше пойдет нормальная работа – привлечение инвесторов, где-то, может, с использованием бюджетных средств, но я уверен, что у инвесторов эта территория будет иметь большой спрос. Главное, чтобы ее развитие не было хаотичным. Мы надеемся, что территория комплекса также станет предметом гордости Тверской области и всей России, как сам монумент. Сейчас мы над этим работаем", — сказал Рапота.
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григорий рапота, тверская область

Рапота: план развития Ржевского мемориала предоставят к концу года

13:53 17.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Обустройство территории Ржевского мемориала требует единого архитектурного замысла; ее концептуальный план должен быть предоставлен к концу года, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Он выступил на пресс-конференции в рамках проходящего в столице экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
Несмотря на пандемию, с момента открытия Ржевского мемориала 30 июня этого года его уже посетило около 400 тысяч человек. Один из вопросов на онлайн-пресс-конференции касался дальнейшего развития мемориального комплекса.
"Сейчас, конечно, надо обустраивать территорию вокруг Ржевского мемориала. То, что его уже посетили 400 тысяч человек – до пяти-шести тысяч человек в день там бывало, говорит о его востребованности. Люди туда тянутся. И нужно обустроить территорию. Она принадлежит Тверской области, ее губернатор разделяет нашу озабоченность, и до конца года намерен представить план концептуального обустройства территории. А дальше пойдет нормальная работа – привлечение инвесторов, где-то, может, с использованием бюджетных средств, но я уверен, что у инвесторов эта территория будет иметь большой спрос. Главное, чтобы ее развитие не было хаотичным. Мы надеемся, что территория комплекса также станет предметом гордости Тверской области и всей России, как сам монумент. Сейчас мы над этим работаем", — сказал Рапота.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Союзное государствоГригорий РапотаТверская область
 
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