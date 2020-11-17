https://ria.ru/20201117/memorial-1584994144.html

Рапота: план развития Ржевского мемориала предоставят к концу года

Рапота: план развития Ржевского мемориала предоставят к концу года

Обустройство территории Ржевского мемориала требует единого архитектурного замысла; ее концептуальный план должен быть предоставлен к концу года, сообщил... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:53

2020-11-17T13:53

2020-11-17T13:53

союзное государство

григорий рапота

тверская область

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Обустройство территории Ржевского мемориала требует единого архитектурного замысла; ее концептуальный план должен быть предоставлен к концу года, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.Он выступил на пресс-конференции в рамках проходящего в столице экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Форум организован по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".Несмотря на пандемию, с момента открытия Ржевского мемориала 30 июня этого года его уже посетило около 400 тысяч человек. Один из вопросов на онлайн-пресс-конференции касался дальнейшего развития мемориального комплекса."Сейчас, конечно, надо обустраивать территорию вокруг Ржевского мемориала. То, что его уже посетили 400 тысяч человек – до пяти-шести тысяч человек в день там бывало, говорит о его востребованности. Люди туда тянутся. И нужно обустроить территорию. Она принадлежит Тверской области, ее губернатор разделяет нашу озабоченность, и до конца года намерен представить план концептуального обустройства территории. А дальше пойдет нормальная работа – привлечение инвесторов, где-то, может, с использованием бюджетных средств, но я уверен, что у инвесторов эта территория будет иметь большой спрос. Главное, чтобы ее развитие не было хаотичным. Мы надеемся, что территория комплекса также станет предметом гордости Тверской области и всей России, как сам монумент. Сейчас мы над этим работаем", — сказал Рапота.

https://ria.ru/20201117/proekty-1584992388.html

тверская область

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григорий рапота, тверская область