https://ria.ru/20201117/medved-1585063481.html
В Коми полицейский застрелил медведя, державшего в страхе село
В Коми полицейский застрелил медведя, державшего в страхе село
Полицейский в Коми застрелил опасного медведя, который держал в страхе село Петрунь Интинского района, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:50
2020-11-17T18:50
2020-11-17T18:50
республика коми
инта
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Полицейский в Коми застрелил опасного медведя, который держал в страхе село Петрунь Интинского района, сообщает республиканское МВД.Жители села Петрунь пожаловались в полицию, что к ним приходит медведь, забредая даже в центр населенного пункта, и утаскивает собак. Вечером жители села боялись выходить из дома. Многие переживали за детей, которые возвращаются из школы."Медведь чувствовал себя вольготно: заходил на участки жителей, живущих на окраине и в центре, умело обходил и переворачивал капканы, расставленные охотниками, и продолжал задирать собак", - говорится в сообщении.Вместе с работниками администрации села и местными охотниками правоохранители почти неделю выслеживали медведя. Помощник участкового ОМВД по Инте Евгений Шуваев застрелил опасного зверя.
https://ria.ru/20201107/medved-1583531505.html
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республика коми, инта, происшествия