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Страны БРИКС поблагодарили борющихся с COVID-19 медиков
Страны БРИКС поблагодарили борющихся с COVID-19 медиков
Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом, выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, говорится... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:40
2020-11-17T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
брикс
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом, выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС, которая опубликована на сайте Кремля.Подчеркивается, что страны БРИКС заявляют о необходимости укрепления международного сотрудничества для повышения индивидуального и общего потенциала "в области совместной борьбы с новыми угрозами мирового масштаба, включая пандемию COVID-19 и ее негативные последствия, посредством эффективных, прагматичных, скоординированных и оперативных действий"."Мы подчеркиваем важность взаимодействия между государствами, которое необходимо для незамедлительного восстановления международного доверия, экономического роста и торговли, повышения стабильности и устойчивости рынков, сохранения рабочих мест и уровня доходов, в частности для наиболее уязвимых групп населения", - отмечается в декларации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, брикс, здоровье - общество, в мире

Страны БРИКС поблагодарили борющихся с COVID-19 медиков

17:40 17.11.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре
Медицинские работники в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом, выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС, которая опубликована на сайте Кремля.

"Мы выражаем солидарность со всеми людьми и странами, затронутыми пандемией COVID-19 и ее последствиями, а также глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям пострадавших от пандемии и всем людям, на чьих жизнях и источниках заработка они отразились. Мы выражаем также искреннюю благодарность всем работникам сферы здравоохранения, врачам, медсестрам, сотрудникам инфекционных и других больниц, поликлиник, диспансеров, бригад скорой помощи, лаборантам, которые выполняют свой профессиональный долг в опасных и сложных условиях и, рискуя собственным здоровьем, помогают людям", - говорится в декларации.

Подчеркивается, что страны БРИКС заявляют о необходимости укрепления международного сотрудничества для повышения индивидуального и общего потенциала "в области совместной борьбы с новыми угрозами мирового масштаба, включая пандемию COVID-19 и ее негативные последствия, посредством эффективных, прагматичных, скоординированных и оперативных действий".
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"Мы подчеркиваем важность взаимодействия между государствами, которое необходимо для незамедлительного восстановления международного доверия, экономического роста и торговли, повышения стабильности и устойчивости рынков, сохранения рабочих мест и уровня доходов, в частности для наиболее уязвимых групп населения", - отмечается в декларации.
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