Страны БРИКС поблагодарили борющихся с COVID-19 медиков
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом, выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС, которая опубликована на сайте Кремля.
"Мы выражаем солидарность со всеми людьми и странами, затронутыми пандемией COVID-19 и ее последствиями, а также глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям пострадавших от пандемии и всем людям, на чьих жизнях и источниках заработка они отразились. Мы выражаем также искреннюю благодарность всем работникам сферы здравоохранения, врачам, медсестрам, сотрудникам инфекционных и других больниц, поликлиник, диспансеров, бригад скорой помощи, лаборантам, которые выполняют свой профессиональный долг в опасных и сложных условиях и, рискуя собственным здоровьем, помогают людям", - говорится в декларации.
Подчеркивается, что страны БРИКС заявляют о необходимости укрепления международного сотрудничества для повышения индивидуального и общего потенциала "в области совместной борьбы с новыми угрозами мирового масштаба, включая пандемию COVID-19 и ее негативные последствия, посредством эффективных, прагматичных, скоординированных и оперативных действий".
"Мы подчеркиваем важность взаимодействия между государствами, которое необходимо для незамедлительного восстановления международного доверия, экономического роста и торговли, повышения стабильности и устойчивости рынков, сохранения рабочих мест и уровня доходов, в частности для наиболее уязвимых групп населения", - отмечается в декларации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.