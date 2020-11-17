https://ria.ru/20201117/mediki-1585050440.html

Страны БРИКС поблагодарили борющихся с COVID-19 медиков

Страны БРИКС поблагодарили борющихся с COVID-19 медиков

Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом, выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, говорится... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:40

2020-11-17T17:40

2020-11-17T17:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

брикс

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выражают искреннюю благодарность медикам, борющимся с коронавирусом, выступают за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС, которая опубликована на сайте Кремля.Подчеркивается, что страны БРИКС заявляют о необходимости укрепления международного сотрудничества для повышения индивидуального и общего потенциала "в области совместной борьбы с новыми угрозами мирового масштаба, включая пандемию COVID-19 и ее негативные последствия, посредством эффективных, прагматичных, скоординированных и оперативных действий"."Мы подчеркиваем важность взаимодействия между государствами, которое необходимо для незамедлительного восстановления международного доверия, экономического роста и торговли, повышения стабильности и устойчивости рынков, сохранения рабочих мест и уровня доходов, в частности для наиболее уязвимых групп населения", - отмечается в декларации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/vaktsiny-1585000663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, брикс, здоровье - общество, в мире