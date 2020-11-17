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Китай в конце ноября запустит к Луне возвращаемый аппарат
Китай в конце ноября запустит к Луне возвращаемый аппарат
Китай планирует в конце ноября запустить к Луне возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:31
2020-11-17T18:31
россия-китай: главное
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МОСКВА, 17 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует в конце ноября запустить к Луне возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).Запуск будет произведен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5", которая была доставлена в порт города Вэньчан еще в конце сентября. После завершения сборки и серии испытаний ракета была помещена на стартовую площадку.Миссия "Чанъэ-5" является шестой по счету в рамках лунной программы Китая, главная цель которой – собрать образцы пород и доставить их обратно на Землю. Как ранее сообщилось, "Чанъэ-5" станет одной из самых сложных для Китая программ по освоению космоса.
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луна, китай

Китай в конце ноября запустит к Луне возвращаемый аппарат

18:31 17.11.2020
 
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space AdministrationКосмический аппарат "Чанъэ-4"
Космический аппарат Чанъэ-4 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space Administration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует в конце ноября запустить к Луне возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Запуск будет произведен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5", которая была доставлена в порт города Вэньчан еще в конце сентября. После завершения сборки и серии испытаний ракета была помещена на стартовую площадку.
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Миссия "Чанъэ-5" является шестой по счету в рамках лунной программы Китая, главная цель которой – собрать образцы пород и доставить их обратно на Землю. Как ранее сообщилось, "Чанъэ-5" станет одной из самых сложных для Китая программ по освоению космоса.
 
Россия-Китай: ГлавноеЛунаКитай
 
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