Лукашенко поручил защищать интересы Минска
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно использовать площадки международных организаций для защиты интересов Минска, и поинтересовался у чиновников, что для этого делается.
"Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защитить мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам внешней политики. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко напомнил, что против Белоруссии снова введены санкции. В связи с этим он поинтересовался, какие шаги предприняла в ответ белорусская сторона и какие дальнейшие планы в отношении Польши и стран Балтии.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Вместе с тем ряд стран, включая Балтии, а также в целом ЕС, ввели санкции против белорусских должностных лиц, которые, по их мнению, имеют отношение к подавлению мирных протестов и нарушениям в ходе избирательной кампании. Оппозиция инициирует расширение санкций, в том числе введение экономических секторальных и против отдельных предприятий.
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