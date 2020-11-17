https://ria.ru/20201117/literatura-1585000789.html

Онлайн-конференция о творчестве Ф.М. Достоевского

Онлайн-конференция о творчестве Ф.М. Достоевского

18 ноября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Постигая мир Достоевского", посвященная подготовке к празднованию 200-летия писателя в 2021 году.

2020-11-17T14:18

2020-11-17T14:18

2020-11-17T15:00

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Задать вопросУчастники:- президент Фонда Достоевского, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного им. А.М. Горького, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Игорь ВОЛГИН;- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Борис ЛЮБИМОВ;- профессор Владимир ЗАХАРОВ;- председатель правления Культурно-просветительского, научно-реставрационного и музейного центра "Заповедное Даровое" Владимир ВИКТОРОВИЧ;- директор музея Достоевского в Москве Павел ФОКИН; - литературовед Людмила САРАСКИНА;- ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Сергей КИБАЛЬНИК.11 ноября 2021 года – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Как проходит подготовка к празднованию юбилея? Какие основные мероприятия пройдут?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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