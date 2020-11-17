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Онлайн-конференция о творчестве Ф.М. Достоевского
Онлайн-конференция о творчестве Ф.М. Достоевского
18 ноября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Постигая мир Достоевского", посвященная подготовке к празднованию 200-летия писателя в 2021 году.
2020-11-17T14:18
2020-11-17T15:00
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Задать вопросУчастники:- президент Фонда Достоевского, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного им. А.М. Горького, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Игорь ВОЛГИН;- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Борис ЛЮБИМОВ;- профессор Владимир ЗАХАРОВ;- председатель правления Культурно-просветительского, научно-реставрационного и музейного центра "Заповедное Даровое" Владимир ВИКТОРОВИЧ;- директор музея Достоевского в Москве Павел ФОКИН; - литературовед Людмила САРАСКИНА;- ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Сергей КИБАЛЬНИК.11 ноября 2021 года – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Как проходит подготовка к празднованию юбилея? Какие основные мероприятия пройдут?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о творчестве Ф.М. Достоевского

14:18 17.11.2020 (обновлено: 15:00 17.11.2020)
 
Читать ria.ru в
18 ноября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Постигая мир Достоевского", посвященная подготовке к празднованию 200-летия писателя в 2021 году.
Задать вопрос

Участники:
- президент Фонда Достоевского, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного им. А.М. Горького, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Игорь ВОЛГИН;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Борис ЛЮБИМОВ;
- профессор Владимир ЗАХАРОВ;
- председатель правления Культурно-просветительского, научно-реставрационного и музейного центра "Заповедное Даровое" Владимир ВИКТОРОВИЧ;
- директор музея Достоевского в Москве Павел ФОКИН;
- литературовед Людмила САРАСКИНА;
- ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Сергей КИБАЛЬНИК.

11 ноября 2021 года – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Указ о праздновании юбилейной даты подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Как современные читатели понимают произведения Достоевского? Каким было его отношение к журналистике? Как сотрудничают исследователи творческого наследия русского писателя во всем мире? Как проходит подготовка к празднованию юбилея? Какие основные мероприятия пройдут?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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