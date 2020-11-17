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https://ria.ru/20201117/leonid-yakubovich-1584984067.html
Якубович продал кепку Лужкова за 5 тысяч долларов
Якубович продал кепку Лужкова за 5 тысяч долларов
Леонид Якубович рассказал о том, как за 5 тысяч долларов продал кепку Юрия Лужкова, и устроил в телеэфире показательный аукцион. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:08
2020-11-17T16:24
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Леонид Якубович рассказал о том, как за 5 тысяч долларов продал кепку Юрия Лужкова, и устроил в телеэфире показательный аукцион.Эту историю известный телеведущий вспомнил во время программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".Всего Якубович провел около 400 аукционов. Во время одного из них, когда собирали деньги на хоспис, было много разных лотов. В какой-то момент пришла идея добавить еще один.В результате она была продана за 5 тысяч долларов.После того, как Леонид Якубович рассказал эту историю, Борис Корчевников попросил прямо в студии дать мастер-класс по проведению аукционов на примере продажи арбуза.Стартовая цена была определена в один рубль, зрители в студии стали торговаться. В итоге арбуз с автографами Якубовича и Корчевникова был продан за 9 тысяч рублей.Однако когда победительница вышла на сцену, Леонид Аркадьевич сказал, что аукцион был показательным, и просто подарил девушке арбуз.
https://ria.ru/20201030/polechudes-1582382727.html
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россия-1 (телеканал), знаменитости, звезды, борис корчевников, юрий лужков, леонид якубович

Якубович продал кепку Лужкова за 5 тысяч долларов

14:08 17.11.2020 (обновлено: 16:24 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Леонид Якубович рассказал о том, как за 5 тысяч долларов продал кепку Юрия Лужкова, и устроил в телеэфире показательный аукцион.
Эту историю известный телеведущий вспомнил во время программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
Всего Якубович провел около 400 аукционов. Во время одного из них, когда собирали деньги на хоспис, было много разных лотов. В какой-то момент пришла идея добавить еще один.
Телеведущий вспоминает, как попросил Юрия Михайловича обратиться к собравшимся и спросить: "Кто не хочет кепку Лужкова?"
В результате она была продана за 5 тысяч долларов.
После того, как Леонид Якубович рассказал эту историю, Борис Корчевников попросил прямо в студии дать мастер-класс по проведению аукционов на примере продажи арбуза.
Стартовая цена была определена в один рубль, зрители в студии стали торговаться. В итоге арбуз с автографами Якубовича и Корчевникова был продан за 9 тысяч рублей.
Однако когда победительница вышла на сцену, Леонид Аркадьевич сказал, что аукцион был показательным, и просто подарил девушке арбуз.
Телеведущий Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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ШоубизРоссия-1 (телеканал)ЗнаменитостизвездыБорис КорчевниковЮрий ЛужковЛеонид Якубович
 
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