https://ria.ru/20201117/leonid-yakubovich-1584984067.html

Якубович продал кепку Лужкова за 5 тысяч долларов

Якубович продал кепку Лужкова за 5 тысяч долларов

Леонид Якубович рассказал о том, как за 5 тысяч долларов продал кепку Юрия Лужкова, и устроил в телеэфире показательный аукцион. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:08

2020-11-17T14:08

2020-11-17T16:24

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Леонид Якубович рассказал о том, как за 5 тысяч долларов продал кепку Юрия Лужкова, и устроил в телеэфире показательный аукцион.Эту историю известный телеведущий вспомнил во время программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".Всего Якубович провел около 400 аукционов. Во время одного из них, когда собирали деньги на хоспис, было много разных лотов. В какой-то момент пришла идея добавить еще один.В результате она была продана за 5 тысяч долларов.После того, как Леонид Якубович рассказал эту историю, Борис Корчевников попросил прямо в студии дать мастер-класс по проведению аукционов на примере продажи арбуза.Стартовая цена была определена в один рубль, зрители в студии стали торговаться. В итоге арбуз с автографами Якубовича и Корчевникова был продан за 9 тысяч рублей.Однако когда победительница вышла на сцену, Леонид Аркадьевич сказал, что аукцион был показательным, и просто подарил девушке арбуз.

https://ria.ru/20201030/polechudes-1582382727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия-1 (телеканал), знаменитости, звезды, борис корчевников, юрий лужков, леонид якубович