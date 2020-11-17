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Россия заинтересована в восстановлении диалога с Германией, заявил Лавров
Россия заинтересована в восстановлении диалога с Германией, заявил Лавров
Россия заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с ФРГ, период напряженности в отношениях может и должен быть преодолен, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:01
2020-11-17T13:12
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германия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с ФРГ, период напряженности в отношениях может и должен быть преодолен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Убеждены: оздоровлению ситуации в масштабах Европы способствовало бы и восстановление взаимоуважительного добрососедского диалога между Москвой и Берлином. Мы в этом искренне заинтересованы", - сказал Лавров в своем видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи"."Исходим из того, что период напряженности в наших двусторонних отношениях может и должен быть преодолен. Свой вклад в эти усилия способны внести представители наших гражданских обществ, российско-германские общественные диалоговые площадки", - подчеркнул он.В их числе он назвал "Потсдамские встречи", которые, по словам Лаврова, неизменно предоставляют участникам возможность для открытого, неформального, товарищеского обсуждения не только перспективных, но и самых острых и непростых вопросов текущей двусторонней повестки.
https://ria.ru/20201112/bezopasnost-1584255614.html
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москва, европа, россия, сергей лавров, германия, в мире

Россия заинтересована в восстановлении диалога с Германией, заявил Лавров

13:01 17.11.2020 (обновлено: 13:12 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с ФРГ, период напряженности в отношениях может и должен быть преодолен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убеждены: оздоровлению ситуации в масштабах Европы способствовало бы и восстановление взаимоуважительного добрососедского диалога между Москвой и Берлином. Мы в этом искренне заинтересованы", - сказал Лавров в своем видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".
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"Исходим из того, что период напряженности в наших двусторонних отношениях может и должен быть преодолен. Свой вклад в эти усилия способны внести представители наших гражданских обществ, российско-германские общественные диалоговые площадки", - подчеркнул он.
В их числе он назвал "Потсдамские встречи", которые, по словам Лаврова, неизменно предоставляют участникам возможность для открытого, неформального, товарищеского обсуждения не только перспективных, но и самых острых и непростых вопросов текущей двусторонней повестки.
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