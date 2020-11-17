https://ria.ru/20201117/kurs-1584979290.html
Официальный курс евро на среду снизился на 78 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 78 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 78,26 копейки - до 90,3903 рубля, курс доллара - на 66,67 копейки, до 76,253 рубля,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:58
2020-11-17T12:58
2020-11-17T12:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 78,26 копейки - до 90,3903 рубля, курс доллара - на 66,67 копейки, до 76,253 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 71,88 копейки, составив 82,6148 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика