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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201117/kurs-1584979290.html
Официальный курс евро на среду снизился на 78 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 78 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 78,26 копейки - до 90,3903 рубля, курс доллара - на 66,67 копейки, до 76,253 рубля,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:58
2020-11-17T12:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 78,26 копейки - до 90,3903 рубля, курс доллара - на 66,67 копейки, до 76,253 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 71,88 копейки, составив 82,6148 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 78 копеек

12:58 17.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 78,26 копейки - до 90,3903 рубля, курс доллара - на 66,67 копейки, до 76,253 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 71,88 копейки, составив 82,6148 рубля.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 11:05Сказано в эфире
Экономист назвал три причины для падения доллара Аналитики в США предсказывают падение доллара в случае широкого распространения вакцин от коронавируса, которые помогут оживить мировую экономику. Экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik назвал и другие причины для будущего снижения курса американской валюты.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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