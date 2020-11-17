https://ria.ru/20201117/kuba-1584992514.html

Туроператоры прогнозируют рост цен на новогодние туры на Кубу

Туроператоры прогнозируют рост цен на новогодние туры на Кубу

Туроператоры оценили спрос на туры на Кубу и рассказали о том, сколько стоят путевки на новогодние праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:48

2020-11-17T14:48

2020-11-17T14:48

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на туры на Кубу и рассказали о том, сколько стоят путевки на новогодние праздники, сообщает АТОР.В ноябре полетели чартеры из Москвы на курорт Кайо-Коко. С конца месяца объем перевозки удвоится: по решению правительства РФ, еженедельно на остров вместо двух рейсов можно выполнять уже четыре.По оценкам туроператоров, спрос на направление есть, однако он далек от ажиотажного. Во-первых, растет число заболевших коронавирусом в России, и туристы остерегаются путешествовать, опасаясь заразится в поездке. Во-вторых, острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо не так известны и популярны у россиян, как, например, курорт Варадеро.Туроператоры отмечают, что сейчас в основном продаются заезды на ближайшие даты, хотя заявки на Новый год также есть. По прогнозам экспертов, спрос на кубинском направлении резко активизируется в декабре, и будет расти по мере приближения праздников. В плюс этому направлению – прямой перелет, безвизовость и возможность отдыха "все включено". С середины первого зимнего месяца можно ожидать и роста цен из-за повышенного спроса, отметили участники рынка. По наблюдениям туроператоров, на ближайшие даты заездов заявки на туры на Кайо-Коко поступают преимущественно от пар без детей. А вот путевки на новогодние каникулы бронируют уже как семьи с детьми, так и компании.Сейчас стоимость поездки на праздничные дни начинается от 192,5 тысячи рублей на двоих. За эту сумму двое туристов смогут провести неделю в гостинице категории четыре звезды, работающей по системе "все включено". Перелет, трансфер и медстраховка также входят в пакет услуг.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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