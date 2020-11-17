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https://ria.ru/20201117/kuba-1584992514.html
Туроператоры прогнозируют рост цен на новогодние туры на Кубу
Туроператоры прогнозируют рост цен на новогодние туры на Кубу
Туроператоры оценили спрос на туры на Кубу и рассказали о том, сколько стоят путевки на новогодние праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:48
2020-11-17T14:48
куда можно лететь
цены
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туристы
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коронавирус covid-19
туризм
варадеро
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на туры на Кубу и рассказали о том, сколько стоят путевки на новогодние праздники, сообщает АТОР.В ноябре полетели чартеры из Москвы на курорт Кайо-Коко. С конца месяца объем перевозки удвоится: по решению правительства РФ, еженедельно на остров вместо двух рейсов можно выполнять уже четыре.По оценкам туроператоров, спрос на направление есть, однако он далек от ажиотажного. Во-первых, растет число заболевших коронавирусом в России, и туристы остерегаются путешествовать, опасаясь заразится в поездке. Во-вторых, острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо не так известны и популярны у россиян, как, например, курорт Варадеро.Туроператоры отмечают, что сейчас в основном продаются заезды на ближайшие даты, хотя заявки на Новый год также есть. По прогнозам экспертов, спрос на кубинском направлении резко активизируется в декабре, и будет расти по мере приближения праздников. В плюс этому направлению – прямой перелет, безвизовость и возможность отдыха "все включено". С середины первого зимнего месяца можно ожидать и роста цен из-за повышенного спроса, отметили участники рынка. По наблюдениям туроператоров, на ближайшие даты заездов заявки на туры на Кайо-Коко поступают преимущественно от пар без детей. А вот путевки на новогодние каникулы бронируют уже как семьи с детьми, так и компании.Сейчас стоимость поездки на праздничные дни начинается от 192,5 тысячи рублей на двоих. За эту сумму двое туристов смогут провести неделю в гостинице категории четыре звезды, работающей по системе "все включено". Перелет, трансфер и медстраховка также входят в пакет услуг.
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куда можно лететь, цены, туры, туристы, коронавирус covid-19, туризм, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, москва, куба

Туроператоры прогнозируют рост цен на новогодние туры на Кубу

14:48 17.11.2020
 
© Фото : Pixabay/maxos_dimОстров Кайо-Коко на Кубе
Остров Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Pixabay/maxos_dim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на туры на Кубу и рассказали о том, сколько стоят путевки на новогодние праздники, сообщает АТОР.
В ноябре полетели чартеры из Москвы на курорт Кайо-Коко. С конца месяца объем перевозки удвоится: по решению правительства РФ, еженедельно на остров вместо двух рейсов можно выполнять уже четыре.
По оценкам туроператоров, спрос на направление есть, однако он далек от ажиотажного. Во-первых, растет число заболевших коронавирусом в России, и туристы остерегаются путешествовать, опасаясь заразится в поездке. Во-вторых, острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо не так известны и популярны у россиян, как, например, курорт Варадеро.
Туроператоры отмечают, что сейчас в основном продаются заезды на ближайшие даты, хотя заявки на Новый год также есть. По прогнозам экспертов, спрос на кубинском направлении резко активизируется в декабре, и будет расти по мере приближения праздников. В плюс этому направлению – прямой перелет, безвизовость и возможность отдыха "все включено". С середины первого зимнего месяца можно ожидать и роста цен из-за повышенного спроса, отметили участники рынка.
По наблюдениям туроператоров, на ближайшие даты заездов заявки на туры на Кайо-Коко поступают преимущественно от пар без детей. А вот путевки на новогодние каникулы бронируют уже как семьи с детьми, так и компании.
Сейчас стоимость поездки на праздничные дни начинается от 192,5 тысячи рублей на двоих. За эту сумму двое туристов смогут провести неделю в гостинице категории четыре звезды, работающей по системе "все включено". Перелет, трансфер и медстраховка также входят в пакет услуг.
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