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Омская область
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Тяжелых пациентов с COVID-19 в Омской области госпитализируют без КТ
Тяжелых пациентов с COVID-19 в Омской области госпитализируют без КТ
Минздрав в Омске разделил потоки пациентов, поступающих на КТ-исследование из поликлиник и по вызовам скорой помощи, больных в тяжелом состоянии сразу... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:50
2020-11-17T19:50
омская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр бурков
омская область
омск
общество
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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Минздрав в Омске разделил потоки пациентов, поступающих на КТ-исследование из поликлиник и по вызовам скорой помощи, больных в тяжелом состоянии сразу госпитализируют без КТ, рассказал глава минздрава Александр Мураховский.Спустя 11 дней после назначения на пост главы минздрава Омской области Александр Мураховский рассказал губернатору Александру Буркову о тех управленческих решениях, которые он принял. Рабочая встреча Буркова и Мураховского состоялась во вторник 17 ноября. Министр рассказал губернатору, что уже утверждён график учреждений по проведению КТ-исследования."Мы разделили по времени в КТ-центрах потоки пациентов, поступающих от поликлиник, и поступающих бригадами скорой помощи. Здесь пересечения на сегодняшний день нет... Предусмотрено, что пациенты с симптомами пневмонии, в том числе с COVID-19, в тяжёлом состоянии доставляются непосредственно в лечебное учреждение без прохождения компьютерной томографии. Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он сразу же попадает в стационар", - цитирует пресс-служба правительства Омской области слова Мураховского.Пациенты на КТ с разной степенью состояния поступают в разное время, омичам в тяжёлом состоянии в стационаре проводят ряд исследований, в том числе и КТ. "Этим мы сокращаем время на госпитализацию тяжёлых больных", - согласился на встрече губернатор Александр Бурков.В ответ министр добавил, что такое разделение потоков позволяет сократить количество летальных исходов, потому что раньше тяжелобольных в стационар помещали только после проведения КТ-исследования.В минздраве региона разработали алгоритм проведения лучевой диагностики органов грудной полости для пациентов с подозрением на коронавирус, были определены критерии и клинические ситуации, когда нужно проводить КТ, а когда достаточно рентгена, добавили в правительстве Омской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество

Тяжелых пациентов с COVID-19 в Омской области госпитализируют без КТ

19:50 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения клинического диагностического центра в Омске
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения клинического диагностического центра в Омске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Минздрав в Омске разделил потоки пациентов, поступающих на КТ-исследование из поликлиник и по вызовам скорой помощи, больных в тяжелом состоянии сразу госпитализируют без КТ, рассказал глава минздрава Александр Мураховский.
Спустя 11 дней после назначения на пост главы минздрава Омской области Александр Мураховский рассказал губернатору Александру Буркову о тех управленческих решениях, которые он принял. Рабочая встреча Буркова и Мураховского состоялась во вторник 17 ноября. Министр рассказал губернатору, что уже утверждён график учреждений по проведению КТ-исследования.
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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"Мы разделили по времени в КТ-центрах потоки пациентов, поступающих от поликлиник, и поступающих бригадами скорой помощи. Здесь пересечения на сегодняшний день нет... Предусмотрено, что пациенты с симптомами пневмонии, в том числе с COVID-19, в тяжёлом состоянии доставляются непосредственно в лечебное учреждение без прохождения компьютерной томографии. Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он сразу же попадает в стационар", - цитирует пресс-служба правительства Омской области слова Мураховского.
Пациенты на КТ с разной степенью состояния поступают в разное время, омичам в тяжёлом состоянии в стационаре проводят ряд исследований, в том числе и КТ. "Этим мы сокращаем время на госпитализацию тяжёлых больных", - согласился на встрече губернатор Александр Бурков.
В ответ министр добавил, что такое разделение потоков позволяет сократить количество летальных исходов, потому что раньше тяжелобольных в стационар помещали только после проведения КТ-исследования.
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В минздраве региона разработали алгоритм проведения лучевой диагностики органов грудной полости для пациентов с подозрением на коронавирус, были определены критерии и клинические ситуации, когда нужно проводить КТ, а когда достаточно рентгена, добавили в правительстве Омской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Омская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
 
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