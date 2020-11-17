https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585068218.html
В Омской области создали 500 мест для долечивания больных COVID-19
В Омской области создали 500 мест для долечивания больных COVID-19
Около 500 коек для долечивания больных коронавирусом и ещё 120 мест для них создали в Омске и районных больницах Омской области, рассказал губернатору... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:18
2020-11-17T19:18
2020-11-17T19:18
омская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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газпром нефть
александр бурков
омская область
омск
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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Около 500 коек для долечивания больных коронавирусом и ещё 120 мест для них создали в Омске и районных больницах Омской области, рассказал губернатору Александру Буркову глава минздрава региона Александр Мураховский.Новый глава минздрава Омской области рассказал Буркову о тех управленческих решениях, которые он принял на посту со дня назначения - с 7 по 16 ноября. Рабочая встреча Буркова и Мураховского состоялась во вторник 17 ноября."На сегодняшний день у нас в регионе развёрнуто 3610 ковидных коек. Мы разработали механизм выписки и перевода пациентов с установленным диагнозом COVID-19, которые по состоянию здоровья более не нуждаются в интенсивной помощи, из ковидных стационаров в городскую больницу № 7, Госпиталь для ветеранов войн и родильный дом № 5, где в общей сложности развернули 500 коек", - цитирует пресс-служба слова Мураховского.Медики увеличивают оборот специализированного коечного фонда и эффективность его использования, сократив сроки госпитализации пациентов, состояние которых улучшилось и не требует интенсивной терапии и кислородной поддержки, то есть применяется двухэтапная система "долечивания", пояснил министр главе региона. Мураховский добавил, что, по последним данным, в центральных райбольницах Тары, Калачинска, Исилькуля, Тюкалинска и Большеречья создано 120 мест для больных коронавирусом."Дополнительно мы планировали (койко-места в) Азово, Любино, Черлак, Полтавка. Там всё готово?" – спросил губернатор у министра. "Работа проводится, койки готовы, кислородом на сегодняшний день занимаемся. В целом по всему ковидному фонду мы ещё 375 точек кислородом оборудуем и выйдем на норматив в 70%", - ответил глава минздрава Омской области.По словам Мураховского, в больницы поступили деньги на закупку средств индивидуальной защиты и основных медикаментов с учётом праздников и новогодних каникул. Бурков отметил, что региону в очередной раз помогает компания "Газпром нефть". На этой неделе в Омскую область поступят по 2 тысячи защитных костюмов и защитных очков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, газпром нефть, александр бурков, омская область, омск, общество
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости.
Около 500 коек для долечивания больных коронавирусом и ещё 120 мест для них создали в Омске
и районных больницах Омской области
, рассказал губернатору Александру Буркову
глава минздрава региона Александр Мураховский.
Новый глава минздрава Омской области рассказал Буркову о тех управленческих решениях, которые он принял на посту со дня назначения - с 7 по 16 ноября. Рабочая встреча Буркова и Мураховского состоялась во вторник 17 ноября.
"На сегодняшний день у нас в регионе развёрнуто 3610 ковидных коек. Мы разработали механизм выписки и перевода пациентов с установленным диагнозом COVID-19, которые по состоянию здоровья более не нуждаются в интенсивной помощи, из ковидных стационаров в городскую больницу № 7, Госпиталь для ветеранов войн и родильный дом № 5, где в общей сложности развернули 500 коек", - цитирует пресс-служба слова Мураховского.
Медики увеличивают оборот специализированного коечного фонда и эффективность его использования, сократив сроки госпитализации пациентов, состояние которых улучшилось и не требует интенсивной терапии и кислородной поддержки, то есть применяется двухэтапная система "долечивания", пояснил министр главе региона. Мураховский добавил, что, по последним данным, в центральных райбольницах Тары, Калачинска, Исилькуля, Тюкалинска и Большеречья создано 120 мест для больных коронавирусом.
"Дополнительно мы планировали (койко-места в) Азово, Любино, Черлак, Полтавка. Там всё готово?" – спросил губернатор у министра. "Работа проводится, койки готовы, кислородом на сегодняшний день занимаемся. В целом по всему ковидному фонду мы ещё 375 точек кислородом оборудуем и выйдем на норматив в 70%", - ответил глава минздрава Омской области.
По словам Мураховского, в больницы поступили деньги на закупку средств индивидуальной защиты и основных медикаментов с учётом праздников и новогодних каникул. Бурков отметил, что региону в очередной раз помогает компания "Газпром нефть
". На этой неделе в Омскую область поступят по 2 тысячи защитных костюмов и защитных очков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.