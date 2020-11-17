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Советник президента по культуре Толстой заразился коронавирусом
Советник президента по культуре Толстой заразился коронавирусом
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом, он находится в больнице. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:37
2020-11-17T18:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир толстой
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом, он находится в больнице."Я сейчас в больнице с коронавирусом. Все в целом более или менее в порядке", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир толстой, общество

Советник президента по культуре Толстой заразился коронавирусом

18:37 17.11.2020
 
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом, он находится в больнице.
"Я сейчас в больнице с коронавирусом. Все в целом более или менее в порядке", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ТолстойОбщество
 
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