https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585061064.html

Советник президента по культуре Толстой заразился коронавирусом

Советник президента по культуре Толстой заразился коронавирусом

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом, он находится в больнице. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:37

2020-11-17T18:37

2020-11-17T18:37

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом, он находится в больнице."Я сейчас в больнице с коронавирусом. Все в целом более или менее в порядке", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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