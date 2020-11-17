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Названы правила ухода за больными COVID-19
Названы правила ухода за больными COVID-19
Специалисты подготовили рекомендации для семей, в которых есть заболевший COVID-19. Соответствующие правила опубликованы в telegram-канале "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:51
2020-11-17T17:51
2020-11-17T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты подготовили рекомендации для семей, в которых есть заболевший COVID-19. Соответствующие правила опубликованы в telegram-канале "Стопкоронавирус.рф".В первую очередь близким больного следует выделить ему отдельную комнату и по возможности соблюдать дистанцию не менее одного метра. Также следует назначить одного человека, который будет ухаживать за ним. Контактирующий с больным обязательно должен использовать маски, перчатки и антисептики.Все помещения в квартире рекомендуется регулярно проветривать и проводить в них влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день. Кроме того, больному следует иметь отдельную посуду и принимать пищу отдельно от семьи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты подготовили рекомендации для семей, в которых есть заболевший COVID-19. Соответствующие правила опубликованы в telegram-канале "Стопкоронавирус.рф".
В первую очередь близким больного следует выделить ему отдельную комнату и по возможности соблюдать дистанцию не менее одного метра. Также следует назначить одного человека, который будет ухаживать за ним. Контактирующий с больным обязательно должен использовать маски, перчатки и антисептики.
Все помещения в квартире рекомендуется регулярно проветривать и проводить в них влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день. Кроме того, больному следует иметь отдельную посуду и принимать пищу отдельно от семьи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.